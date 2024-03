Những chiếc xe SUV tiết kiệm xăng nhất năm 2024

Toyota Venza 39 mpg (6 lít)

Chiếc xe SUV Venza sẽ bị ngừng sản xuất sau mẫu năm 2024. Ảnh: Toyota.

Venza là phiên bản hybrid tiêu chuẩn. Nó cũng rộng rãi hơn, nhưng chiếc xe SUV Venza sẽ bị ngừng sản xuất sau mẫu năm 2024.

Chiếc xe SUV này còn được biết đến với cái tên Harrier ở nhiều thị trường khác. Venza là mẫu xe 5 chỗ. Tất cả bốn cấp độ trang trí có sẵn cho MY24 đều phù hợp cho mức tiêu thụ 40 mpg 95,8 lít) trong thành phố và 37 mpg (6,3 lít) trên đường cao tốc, tổng cộng là 39 mpg (6,0 l/100 km).

Lexus NX 350h 39 mpg (6 lít)

Chiếc xe SUV này có công suất 240 mã lực. Ảnh: Lexus.

Lexus NX đã được thiết kế lại từ đầu vào năm 2021. Chiếc xe tiết kiệm nhiên liệu nhất trong số đó là chiếc 350h, hứa hẹn đi được 39 mpg (6 lít) trong khi trang bị hệ dẫn động 4 bánh tiêu chuẩn.

Chiếc 350 có động cơ tăng áp 2,4 lít và 450h+ sử dụng động cơ 2,5 lít của 350h. Dấu + trong 450h+ có nghĩa là “lai” trong bản địa của Lexus và 250 sử dụng động cơ I4 2,5 lít đã nói ở trên.

Chiếc xe SUV này có công suất 240 mã lực và mô-men xoắn gần như tức thời từ động cơ điện gắn phía sau, hiệu suất cũng không quá kém đối với một chiếc crossover hạng sang nhỏ gọn.

Toyota RAV4 hybrid 39 MPG (6 lít)

Xe SUV Toyota RAV4 hybrid 39 MPG (6 lít). Ảnh: Toyota.

Chiếc xe SUV này có các hệ truyền động như động cơ đốt trong (ICE), hybrid và “lai”. Ngay cả dòng sản phẩm hybrid cũng rất đa dạng, trong đó Toyota cung cấp bảy cấp độ. Phiên bản tiêu hao nhiên liệu là Phiên bản Woodland dành cho địa hình.

Phiên bản Woodland có thể được đánh giá ở mức 37 mpg (6,4 l/100 km) thay vì 39 đối với sáu cấp độ trang bị còn lại.

Honda CR-V Hybrid FWD 40 mpg (5,8 lít)

Chiếc xe SUV CR-V hybrid có giá cao hơn so với xe động cơ đốt trong. Ảnh: Honda.

Chiếc xe SUV CR-V hybrid có giá cao hơn so với xe động cơ đốt trong. Mặc dù gần bằng nhau về mức tiêu hao nhiên liệu trên đường cao tốc (tương ứng là 36 và 34 mpg lần lượt là 6,5 lít và 6,9 lít), nhưng CR-V Hybrid, CR-V lại cách xa nhau về mức tiêu hao nhiên liệu trong thành phố.

Theo EPA hai xe này tiêu hao nhiên liệu là 43 và 28 mpg (5,4 lít và 8,3 lít). Tuy nhiên, bốn chiếc crossover có thể chạy tốt hơn 40 mpg (5,9 lít trên 100 km).

Toyota Corolla Cross Hybrid 42 mpg (5,6 lít)

Xe SUV Toyota Corolla Cross Hybrid 42 mpg (5,6 lít). Ảnh: Toyota.

Tương tự như cách Yaris Cross chia sẻ nền tảng GA-B với Yaris, Corolla Cross sử dụng nền tảng GA-C từ Corolla.

Toyota ra mắt Corolla Cross ở Bắc Mỹ, ban đầu chỉ có động cơ đốt trong. Năm sau, hãng chào đón dòng sản phẩm hybrid chỉ bán được15.437 chiếc ít ỏi.

Phiên bản Hybrid S có giá cao hơn so với phiên bản L chạy bằng động cơ đốt trong, nhưng chiếc xe SUVRAV4 Hybrid có giá khởi điểm cao nhất vẫn thu hút nhiều khách bởi chiếc crossover lớn hơn.

Lexus UX 300h tiết kiệm nhiên liệu 43 mpg (5,4 lít)

Chiếc xe SUV tiêu thụ xăng ở mức 42 mpg (5,6 lít/100 km). Ảnh: Lexus.

Chiếc xe SUV tiêu thụ xăng ở mức 42 mpg (5,6 lít/100 km). Phiên bản thể UX duy nhất có sẵn tính đến tháng 3 năm 2024 là 300h, được quảng cáo với mức tiêu thụ 43 mpg theo EPA (5,4 lít/ 100 km).

Chiếc xe SUV UX 300h đã bán 11.846 chiếc vào năm 2023, tăng so với 10.237 chiếc được giao vào năm 2022.

Kia Sportage Hybrid FWD 43 mpg (5,4 lít)

Chiếc xe SUV Sportage Hybrid LX được bổ sung hệ dẫn động 4 bánh chủ động. Ảnh: Kia.

Chiếc xe SUV Sportage Hybrid LX được bổ sung hệ dẫn động 4 bánh chủ động, được Hyundai đặt tên là HTRAC.

Ngoài hệ dẫn động 4 bánh, chiếc xe này còn có lốp dự phòng tiết kiệm không gian, gương chiếu hậu có sưởi và ghế trước có sưởi. Tuy nhiên, hệ dẫn động tất cả các bánh dẫn đến việc giảm 5 mpg đối với Sportage Hybrid, do đó đặt nó ngang hàng với Tucson Hybrid.

Kia Niro Hybrid 53 mpg (4,4 lít)

Chiếc xe SUV tiết kiệm nhiên liệu nhất cho mẫu năm 2024. Ảnh: Kia.

Chiếc xe SUV tiết kiệm nhiên liệu nhất cho mẫu năm 2024 là Kia Niro Hybrid nhưng bị đánh giá thấp một cách khủng khiếp. Tuy nhiên, nó là là phiên bản tiết kiệm nhiên liệu nhất 53 mpg (4,4 lít/km).

Dòng xe này bao gồm các phiên bản LX, EX và SX. Các loại này đi kèm với bánh xe hợp kim 16 inch trong khi EX Touring và SX Touring được Kia ở Mỹ liệt kê với bánh xe hợp kim 18 inch. Bánh xe lớn hơn là bánh xe nặng hơn, do đó ảnh hưởng đến việc tiết kiệm nhiên liệu.

Những dòng xe SUV chạy điện nhanh nhất thế giới (PLO)- Dưới đây là một số xe SUV chạy điện nhanh nhất thế giới.

PHƯƠNG LÊ