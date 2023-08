Những công an hết lòng vì dân: Cán bộ công an xã với những cảnh đời bất hạnh

Nhiều năm nay, Thiếu tá Lê Tấn Thành, cán bộ xã Ea Uy, huyện Krông Pắk, Đắk Lắk, bắt đầu sử dụng mạng xã hội để vận động các mạnh thường quân giúp đỡ người dân có hoàn cảnh khó khăn, cưu mang học sinh nghèo vượt khó.

Làm cả năm không đủ một chuyến khám bệnh

Khi trời vừa hửng nắng, vợ chồng anh Đinh Văn Cương (40 tuổi) và chị Lý Thị Lan (43 tuổi, ngụ thôn Tân Lợi 2, xã Ea Uy, huyện Krông Pắk) đã ra vườn chăm sóc hai sào đậu gần nhà. Thực tế mảnh đất này do người quen cho mượn để canh tác, tăng thêm thu nhập.

“Làm quần quật cả năm nhưng chỉ cần đưa hai đứa con đi một chuyến khám bệnh ở TP.HCM là tiền hết sạch” - chị Lan chia sẻ.

Vợ chồng chị Lan cưới nhau được hơn 10 năm nay, chồng chị bị câm điếc bẩm sinh. “Hơn chín năm trước, tôi sinh đứa con đầu nhưng ốm đau triền miên. Vì vậy, gia đình liên tục đưa con đi bác sĩ. Khi con được sáu tháng tuổi, bác sĩ mới phát hiện cháu bị bệnh máu trắng” - chị Lan tâm sự.

“Khi đứa đầu được hai tuổi, tôi sinh con trai thứ hai. Nghiệt ngã, nó cũng mang chứng bệnh máu trắng... Lắm lúc tôi suy nghĩ tiêu cực về cuộc đời nhưng nhớ đến những cơn đau quằn quại giày vò hai con, tôi muốn mạnh mẽ hơn để chăm sóc hai con trong đoạn đường đời còn lại” - chị Lan bùi ngùi nhớ lại.

Tháng 10-2022, căn bệnh của hai con chị Lan tái phát, lên cơn đau dữ dội, khuôn mặt bị sưng, miệng chảy máu... “Lúc này, gia đình tôi đã hoàn toàn kiệt quệ, khó đi vay mượn và cũng không có tài sản nào để cầm cố. Tôi ước có 5 triệu đồng để đưa con đi chữa bệnh. May mắn, tôi được chú Thành (Thiếu tá Lê Tấn Thành) kêu gọi giúp đỡ.

Nhờ uy tín của chú Thành, các mạnh thường quân hỗ trợ hơn 45 triệu đồng. Vì vậy, chúng tôi có tiền đưa con vào TP.HCM chữa bệnh, mà còn dư được một khoản nhỏ trả nợ cho ngân hàng” - chị Lan cho hay.

Quan tâm, giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh

Thiếu tá Lê Tấn Thành kể: Cuối năm 2017, anh được Công an huyện Krông Pắk điều động về xã Vụ Bổn đảm nhiệm chức vụ trưởng công an xã chính quy đầu tiên ở Đắk Lắk.

“Tôi thường xuyên tìm hiểu hoàn cảnh của từng hộ dân và khi biết có những mảnh đời bất hạnh, tôi trằn trọc, day dứt. Từ đó, tôi có ý tưởng sử dụng mạng xã hội, các mối quan hệ để kêu gọi, kết nối mạnh thường quân, người quen giúp đỡ họ” - Thiếu tá Thành chia sẻ.

Đến năm 2019, Đại úy Lê Tấn Thành (thời điểm đó) được điều động về Công an xã Ea Uy và anh tiếp tục giúp hàng trăm trường hợp khó khăn.

“Hiện tôi đang cưu mang, giúp đỡ năm em học sinh nghèo vượt khó ở xã Ea Uy. Trong đó có ba em được hỗ trợ 1 triệu đồng/người/tháng, hai em còn lại được hỗ trợ 500.000 đồng/tháng. Toàn bộ số tiền đều do các mạnh thường quân cùng với các vận động viên thể thao nổi tiếng như võ sĩ Trương Đình Hoàng giúp đỡ” - Thiếu tá Thành cho hay.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ea Uy, cho biết: Chuyên môn của Thiếu tá Lê Tấn Thành rất vững, nhiệt tình, không kể ngày đêm. Ở địa phương, anh em công an xã thường đi tuần tra đến 3-4 giờ sáng mới về là bình thường.

“Thiếu tá Thành là người trực tiếp vận động được rất nhiều kinh phí để giúp đỡ các trường hợp ốm đau, mất đột xuất, các cháu mồ côi, tặng 100 xe đạp cho học sinh ở xã… Toàn bộ quá trình vận động, rút tiền đưa cho người dân đều có sự giám sát chặt chẽ của chính quyền địa phương” - ông Bình nói.

Đại úy Lê Trung Hưng, Trưởng Công an xã Ea Uy, cho hay từ ngày về công tác, Thiếu tá Thành đã phát huy rất tốt vai trò tham mưu, đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn.

“Thời gian qua, anh Thành đã tham mưu cho Ban chỉ huy Công an xã Ea Uy, lãnh đạo Đảng ủy UBND xã chỉ đạo các ban ngành xây dựng các chương trình gắn với các hoạt động dân sinh. Nhiều nhu yếu phẩm đã được tặng đến tận tay người nghèo, quyên góp kêu gọi các mạnh thường quân tổ chức phát quần áo miễn phí cho các bé, trao học bổng hằng năm cho học sinh nghèo vượt khó, hỗ trợ kinh phí mai táng cho gia đình không có điều kiện...” - Đại úy Hưng nói.•

Phát huy tốt vai trò của công an xã chính quy

Thượng tá Phạm Văn Loan, Phó Trưởng Công an huyện Krông Pắk, cho biết kể từ khi triển khai đề án bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã, tình hình an ninh trật tự ở các xã luôn được đảm bảo, đặc biệt ở các buôn làng đánh giá rất cao.

“Công an các xã đã bám sát dân, gần dân, nắm bắt tâm tư của người dân để tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện tốt về đảm bảo an ninh trật tự, đặc biệt là trong việc cấp CCCD và định danh điện tử.

Đối với anh Lê Tấn Thành luôn làm tốt công tác vận động được các cá nhân, đoàn thể, doanh nghiệp, nhà hảo tâm… góp gạo, tiền cho các hộ gia đình nghèo. Anh Thành luôn được cấp ủy chính quyền địa phương và lãnh đạo công an huyện đánh giá rất cao” - Thượng tá Phạm Văn Loan nói.