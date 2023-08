Những công an hết lòng vì dân: 'Người dân đã giúp chúng tôi hoàn thành việc cấp CCCD'

(PLO)- Nhiều quốc gia phải mất đến 10 năm nhưng ở Việt Nam, chưa tới hai năm đã hoàn thành việc cấp CCCD, tài khoản định danh cho công dân.

Chiều 17-8, Công an tỉnh Bình Thuận tổ chức hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến trong công tác cấp CCCD, tài khoản định danh điện tử và triển khai Đề án 06 trên địa bàn tỉnh.

Nhân dịp này, Pháp Luật TP.HCM có cuộc trao đổi với Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, “tư lệnh” trên mặt trận này.

Người dân đồng tình, ủng hộ là điều căn bản nhất

. Phóng viên: Thưa ông, ông là tiến sĩ ngành khoa học an ninh, từng là lãnh đạo một phòng. Khi được phân công phụ trách lực lượng cảnh sát và đặc biệt là thực hiện kế hoạch cấp CCCD và tài khoản định danh điện tử, ông đã gặp những thuận lợi và khó khăn như thế nào?

+ Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm: Theo tôi, học vị, học hàm giúp trang bị kiến thức, phương pháp luận về lĩnh vực chuyên ngành và khi giữ chức vụ càng phải vận dụng kiến thức, phương pháp luận phù hợp với vị trí công tác để hoàn thành nhiệm vụ.

Đối với công tác công an, lĩnh vực nào cũng khó khăn, áp lực. CCCD và tài khoản định danh điện tử là nguồn dữ liệu nền rất quan trọng để hiện đại hóa nền hành chính quốc gia.

Do vậy, không chỉ cá nhân tôi mà từng cấp chỉ huy trong Công an nhân dân (CAND) cũng thấy rõ trách nhiệm của mình, là đoàn kết, cộng đồng trách nhiệm, tìm tòi các giải pháp tối ưu, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong kế hoạch cấp CCCD và tài khoản định danh điện tử nói chung và tỉnh Bình Thuận nói riêng, tôi nhận thấy một điều rất đặc biệt mà không quốc gia nào có được, đó là sự đồng thuận, tin tưởng của người dân vào hệ thống chính trị các cấp.

Một số nước phát triển như Mỹ, Nhật, Trung Quốc… họ phải trải qua quá trình này gần 10 năm nhưng với nước ta chỉ vỏn vẹn chưa tới hai năm!

Và cũng nên nhớ là chúng ta triển khai kế hoạch này trong bối cảnh hết sức khó khăn, đó là vừa chống dịch COVID-19; nhận thức của người dân về chuyển đổi số chưa tốt, hạ tầng công nghệ chưa đồng bộ… Thế nhưng, với sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền các cấp, của Bộ Công an và Ban Thường vụ Đảng ủy công an tỉnh, mà trực tiếp là đồng chí giám đốc, lực lượng công an toàn tỉnh được huy động “vừa chạy vừa xếp hàng”; lập hàng chục tổ công tác cùng máy móc, thiết bị hướng về cơ sở. Khi người dân đã hiểu, đồng cảm, chia sẻ là công an đang phục vụ cho chính lợi ích của dân thì người dân đã tự giác đồng tình, ủng hộ. Vì vậy mà chúng ta hoàn thành tiến độ đề ra.

Xây dựng kho dữ liệu hơn 1,4 triệu dân

. Được biết Công an tỉnh Bình Thuận đã đến tận nhà những người già, người đi lại khó khăn để giúp đỡ, hỗ trợ người dân… Tuy nhiên, cá biệt cũng có trường hợp chống đối.

Bình Thuận là một trong các tỉnh, thành về đích trước hai tháng và là 19 tỉnh đầu tiên của cả nước hoàn thành chỉ tiêu cấp CCCD cho 100% công dân đủ điều kiện trên địa bàn.

+ Đại đa số quần chúng nhân dân rất hiểu, cảm thông với lực lượng công an. Trong thời điểm lịch sử ấy, khi đi kiểm tra, động viên anh em ở địa bàn, mặc dù thời tiết nắng nóng, nhiều đồng chí phải gửi con nhỏ cho người thân, đeo bám ngày đêm để thu nhận, truyền cho kịp dữ liệu về trung tâm, chúng tôi thấy thương anh em vô cùng.

Chúng tôi rất cảm kích sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân, mang thức ăn, mùng màn, nước uống đến các điểm cấp CCCD ngủ, nghỉ, chờ đợi đến lượt mình...

Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có những trường hợp cá biệt, bị kẻ xấu kích động hoặc loạn thần, ngáo đá... chống đối lực lượng chức năng và hầu hết trường hợp này đều bị quần chúng lên án, bắt giữ.

. Từng là thủ trưởng cơ quan CSĐT khi giữ chức vụ trưởng Công an huyện Bắc Bình rồi trưởng phòng Tham mưu công an tỉnh, có phải điều đó đã giúp cho Đại tá vượt qua áp lực, xử lý công việc vượt thời gian đến 60 ngày?

+ Hoàn thành trước thời hạn cấp CCCD và vượt chỉ tiêu cấp tài khoản định danh điện tử mức 2 cho nhân dân tỉnh nhà, được Bộ Công an biểu dương và chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen, đó là niềm vui, niềm tự hào của toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Bình Thuận.

Các vị trí công tác đã trải qua giúp cho tôi có nhiều kinh nghiệm hơn trong tham mưu, chỉ đạo, điều hành và hoàn thành nhiệm vụ lịch sử rất quan trọng, đó là xây dựng kho dữ liệu cá nhân của hơn 1,4 triệu dân đang sinh sống trên địa bàn tỉnh trong thời gian ngắn.

Kết quả này là tiền đề quan trọng kết nối cơ sở dữ liệu dùng chung của đất nước, người dân sẽ được hưởng lợi qua nhiều tiện ích tốt nhất... Đây là niềm tự hào của lực lượng công an.

Luôn khắc ghi sáu điều Bác dạy

. Lực lượng CAND từ lâu luôn gắn bó với dân với phương châm “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, để hình ảnh người CANDnói chung, Công an tỉnh Bình Thuận nói riêng đẹp hơn nữa, gắn bó với dân nhiều hơn nữa thì cần phải thực hiện những gì, thưa Đại tá?

+ Đây là câu hỏi thú vị. Ngay từ khi mới ra đời, lực lượng CAND đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt nền tảng xây dựng hình ảnh mẫu mực qua “Sáu điều Bác Hồ dạy CAND”.

Lực lượng Công an tỉnh Bình Thuận đã và đang “quyết tâm thực hiện, làm theo” và “gương mẫu đi đầu” trong xây dựng hình ảnh người công an cách mạng “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Lực lượng cũng đồng thời tham mưu, triển khai thực hiện việc xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trong bối cảnh hiện nay có rất nhiều việc phải làm, song trọng tâm nhất là mỗi cán bộ, chiến sĩ phải thật sự xây dựng cho mình phong cách ứng xử trong các mối quan hệ “với tự mình”, “với đồng sự”, “với Chính phủ và nhân dân”, “với đối tượng, đối tác và kẻ địch”, để nơi nào có bóng dáng công an, nơi đó người dân yên tâm vui chơi, ngủ ngon.

Mỗi cán bộ, chiến sĩ phải thường xuyên “tự soi, tự sửa”; tự tu dưỡng, rèn luyện mình để nhân dân yêu thương, quý trọng.

