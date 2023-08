Những công an hết lòng vì dân: Trưởng công an xã tận tâm với dân

(PLO)- Trung tá Nguyễn Văn Chí, Trưởng Công an xã Minh Tân (huyện Dầu Tiếng, Bình Dương) cùng các chiến sĩ thường xuyên xuống dân để giúp đỡ, nắm bắt tâm tư, giữ bình yên cho địa bàn.

Những ngày giữa tháng 8, chúng tôi có mặt tại Công an xã Minh Tân (huyện Dầu Tiếng, Bình Dương), chứng kiến lực lượng công an xã đang hỗ trợ người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2.

Tận tâm phục vụ người dân

Thời điểm này, Trung tá Nguyễn Văn Chí, Trưởng Công an xã Minh Tân, vừa cùng đồng đội đi vận động, hỗ trợ người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 về trụ sở.

Nhễ nhại mồ hôi, Trung tá Chí vừa lau mặt vừa chia sẻ: “Do quân số ít nên ngoài những lúc giải quyết công việc tại trụ sở, tôi cùng anh em đi đến từng nhà dân để vận động, hỗ trợ. Mỗi lần đi cũng kết hợp nắm tình hình địa bàn, phòng ngừa tội phạm luôn”.

Năm 2016, Trung tá Chí nhận nhiệm vụ làm trưởng Công an xã Minh Tân, đến nay anh đã nỗ lực xây dựng một tập thể công an xã vững mạnh, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào giữ gìn an ninh trật tự.

Xã Minh Tân có diện tích rộng, dân cư thưa thớt, các loại tội phạm từ các địa bàn khác thường xuyên về đây ẩn náu nên tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm cao, có nhiều dân tộc nên việc vận động, quản lý cũng gặp nhiều khó khăn.

Do bám sát dân, vận động tốt nên từ đầu năm 2023 đến nay, người dân đã cung cấp hàng trăm nguồn tin, trong đó có 42 tin có giá trị, giúp công an giữ bình yên ở địa bàn.

Thời gian qua, trong đợt thực hiện hai đề án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cấp CCCD, Trung tá Chí đã cùng với lực lượng công an xã đi từng nhà dân để tuyên truyền, vận động người dân làm CCCD, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2, tiến độ đạt hiệu quả cao.

“Do địa bàn rộng, người dân ở rải rác nên để vận động người dân đến làm CCCD và kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 rất khó khăn. Bên cạnh đó, do người dân địa phương có nhận thức hạn chế nên mọi người chưa hiểu lợi ích của việc làm CCCD và kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 nên cán bộ, chiến sĩ công an xã phải nỗ lực giải thích, vận động” - Trung tá Chí cho biết.

Bị phơi nhiễm khi truy bắt tội phạm ma túy

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Trung tá Chí kể về thời gian bị phơi nhiễm vì bắt đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy.

Ngày 2-6, khi phát hiện Nguyễn Ngọc Trọng (sinh năm 1987) thường xuyên xuất hiện tại xã Minh Tân và các xã lân cận để mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy, Trung tá Chí đã lập kế hoạch để bắt quả tang người này.

Ông kể: Thời điểm nhận được tin báo Trọng sẽ đi giao hàng trên địa bàn, ông phân công năm tổ đón lõng. “Khi Trọng thay đổi lộ trình, tôi cùng một đồng chí công an xã bám theo. Đang trên đường đi, Trọng nghi ngờ có người theo dõi nên định bỏ trốn. Lúc này, dù lực lượng mỏng nhưng tôi đã quyết định bắt giữ đối tượng ngay” - Trung tá Chí kể.

Khi bị chặn, Trọng chống trả quyết liệt, rút kim tiêm giấu trong người đâm vào tay của Trung tá Chí.

“Thời điểm bị đâm, tôi biết mình sẽ bị phơi nhiễm nhưng quyết tâm không để đối tượng tẩu thoát, tôi cùng đồng đội khống chế được đối tượng” - Trung tá Chí chia sẻ.

Theo ông, khi biết bị phơi nhiễm, người thân của ông rất lo sợ. “Tôi phải động viên ngược lại mọi người trong gia đình để họ bớt lo lắng” - Trung tá Chí chia sẻ.

Tấm gương để đồng đội học tập

Nói về Trung tá Chí, Thượng tá Nguyễn Văn Thuận, Phó Trưởng Công an huyện Dầu Tiếng, cho biết: “Khi thực hiện đề án đưa công an chính quy về xã, anh Chí là một trong những người tiên phong xin về xã công tác.

Xã có địa bàn rộng, quân số ít nhưng Trung tá Chí đã nỗ lực điều hành lực lượng công an xã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm, Trung tá Chí đã phối hợp chặt chẽ với các đội nghiệp vụ đấu tranh, không để phạm pháp hình sự xảy ra trên địa bàn.

Thời gian gần đây, tội phạm về ma túy các vùng giáp ranh có dấu hiệu di chuyển về địa bàn xã Minh Tân nhưng với quyết tâm không để tội phạm này hoạt động, Trung tá Chí đã lập nhiều kế hoạch đấu tranh triệt xóa”.

Thượng tá Thuận cho biết thêm: Trong sáu tháng đầu năm 2023, an ninh trật tự tại xã Minh Tân rất ổn, chứng tỏ sự nỗ lực của tập thể Công an xã Minh Tân nói chung và Trung tá Chí nói riêng.

“Trong cuộc họp sơ kết mới đây, lãnh đạo Công an huyện Dầu Tiếng cũng đã nêu tấm gương của Trung tá Chí nói riêng và Công an xã Minh Tân nói chung để cán bộ, chiến sĩ toàn đơn vị học tập kinh nghiệm” - Thượng tá Thuận nhấn mạnh.

Từ năm 2016 đến nay, Trung tá Nguyễn Văn Chí, Trưởng Công an xã Minh Tân, đã được tặng nhiều giấy khen, bằng khen của các cấp. Đáng chú ý, trong bốn năm liền, Trung tá Chí nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và phong trào toàn dân bảo vệ an tinh Tổ quốc. Tập thể Công an xã Minh Tân hai năm liền (2021-2022) đạt danh hiệu Đơn vị quyết thắng.

LÊ ÁNH