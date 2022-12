Những khu vực hạn chế khai thác nước ngầm ở TP.HCM

(PLO)- UBND TP.HCM đã ban hành các khu vực hạn chế khai thác nước ngầm ở tất cả các quận huyện, TP Thủ Đức ở TP.HCM.

Theo đó, UBND TP yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp số liệu báo cáo kết quả khai thác nước ngầm trên địa bàn TP.

Sau 5 năm, hoặc khi cần thiết, Sở Tài nguyên và Môi trường cần tham mưu UBND TP thực hiện rà soát, điều chỉnh, bổ sung vùng hạn chế khai thác.

Cụ thể như sau:

Quận 1 gồm các phường: Bến Nghé, Bến Thành, Cầu Kho, Cầu Ông Lãnh, Cô Giang, Đa Kao, Nguyễn Cư Trinh, Nguyễn Thái Bình, Phạm Ngũ Lão, Tân Định.

Quận 3 gồm các phường: 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Võ Thị Sáu.

Quận 4 gồm các phường: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 18.

Quận 5 gồm các phường: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

Quận 6 gồm các phường: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

Quận 7 gồm các phường: Bình Thuận, Phú Mỹ, Phú Thuận, Tân Hưng Thuận, Tân Kiểng, Tân Phong, Tân Phú, Tân Quy, Tân Thuận Đông, Tân Thuận Tây.

Quận 8 gồm các phường: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.

Quận 10 gồm các phường: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.

Quận 11 gồm các phường: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.

Quận 12 gồm các phường: An Phú Đông, Đông Hưng Thuận, Hiệp Thành, Tân Chánh Hiệp, Tân Thới Hiệp, Tân Thới Nhất, Thạnh Lộc, Thạnh Xuân, Thới An, Trung Mỹ Tây.

TP Thủ Đức gồm các phường: An Khánh, An Lợi Đông, An Phú, Bình Chiểu, Bình Thọ, Bình Trưng Đông, Bình Trưng Tây, Cát Lái, Hiệp Bình Chánh, Hiệp Bình Phước, Hiệp Phú, Linh Chiểu, Linh Đông, Linh Tây, Linh Trung, Linh Xuân, Long Bình, Long Phước, Long Thạnh Mỹ, Long Trường, Phú Hữu, Phước Bình, Phước Long A, Phước Long B, Tam Bình, Tam Phú, Tân Phú, Tăng Nhơn Phú, Tăng Nhơn Phú B, Thạnh Mỹ Lợi, Thảo Điền, Thủ Thiêm, Trường Thạnh, Trường Thọ.

Quận Bình Tân gồm các phường: An Lạc, An Lạc A, Bình Hưng Hòa, Bình Hưng Hòa A, Bình Hưng Hòa B, Bình Trị Đông, Bình Trị Đông A, Tân Tạo, Tân Tạo A.

Quận Bình Thạnh gồm các phường: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28.

Quận Gò Vấp gồm các phường: 1, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17.

Quận Phú Nhuận gồm các phường: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17.

Quận Tân Bình gồm các phường: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.

Quận Tân Phú gồm các phường: Hiệp Tân, Hòa Thạnh, Phú Thạnh, Phú Thọ Hòa, Phú Trung, Sơn Kỳ, Tân Quý, Tân Sơn Nhì, Tân Thành, Tân Thới Hòa, Tây Thạnh.

Huyện Bình Chánh gồm các xã: An Phú Tây, Bình Chánh, Bình Hưng, Bình Lợi, Đa Phước, Hưng Long, Lê Minh Xuân, Phạm Văn Hai, Phong Phú, Quý Đức, Tân Kiên, Tân Nhựt, Tân Quý Tây, Thị trấn Tân Túc, Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B.

Huyện Củ Chi gồm các xã: An Nhơn Tây, An Phú, Bình Mỹ, Hòa Phú, Nhuận Đức, Phạm Văn Cội, Phú Hòa Đông, Phú Mỹ Hưng, Phước Hiệp, Phước Thạnh, Phước Vĩnh An, Tân An Hội, Tân Phú Trung, Tân Thạnh Đông, Tân Thạnh Tây, Tân Thông Hội, Thái Mỹ, Trung An, Trung Lập Hạ, Trung Lập Thượng, Thị trấn Củ Chi.

Huyện Hóc Môn gồm các xã: Bà Điểm, Đông Thạnh, Nhị Bình, Tân Hiệp, Tân Thới Nhì, Tân Xuân, Xuân Thới Đông, Trung Chánh, Thới Tam Thôn, Thị trấn Hóc Môn, Xuân Thới Sơn, Xuân Thới Thượng.

Huyện Nhà Bè gồm các xã: Hiệp Phước, Long Thới, Nhơn Đức, Phú Xuân, Phước Kiển, Phước Lộc, Thị trấn Nhà Bè.

Huyện Cần Giờ gồm các xã Bình Khánh, Tam Thôn Hiệp.

Hiện nay, Tổng công ty cấp nước Sài Gòn (SAWACO) đang nỗ lực thực hiện chương trình cung cấp nước sạch, chấm dứt khai thác nước ngầm TP. Từ đó, góp phần điều chỉnh quy hoạch tổng thể cấp nước TP đảm bảo cấp nước an toàn và thích ứng với biến đối khí hậu trong tình hình hiện nay.

Hiện tại, SAWACO đã và đang triển khai nhiều giải pháp, đặt ra mục tiêu trong giai đoạn 2020-2025 hạn chế tối đa khai thác nước ngầm, từ đó đảm bảo cấp nước an toàn, liên tục.

Theo đó, SAWACO sẽ nâng tổng công suất hệ thống cấp nước từ 2,4 triệu m3/ngày đêm lên 2,9 triệu m3/ngày đêm, tỉ lệ thất thoát nước giảm xuống còn 17,5%.

Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đã đưa ra lộ trình giảm khai thác nước ngầm đã được UBND TP.HCM phê duyệt.

Cụ thể, đến cuối năm 2023, tổng lưu lượng khai thác trên địa bàn TP.HCM còn 150.000 m3/ngày.

Đến cuối năm 2025, tổng lưu lượng khai thác trên địa bàn TP còn 100.000 m3/ngày.

ĐÀO TRANG