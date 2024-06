Những ngôi sao chờ tỏa sáng ở Euro 2024 28/06/2024 14:53

Ronaldo là một trong những ngôi sao chờ tỏa sáng. Ảnh: GETTY

Lý do những ngôi sao chờ tỏa sáng cũng có nhiều lý do như chấn thương, phong độ sa sút và kém may, cùng vài ngôi sao hàng đầu đã lụi tàn ở vòng bảng.

Nổi bật trong số những ngôi sao chờ tỏa sáng không ai khác ngoài Cristiano Ronaldo. Tiền đạo người Bồ Đào Nha đang thi đấu tại kỳ Euro thứ 6 kỷ lục nhưng chưa ghi bàn nào sau 3 trận. Nếu “nổ súng”, cầu thủ 39 tuổi Ronaldo này sẽ soán ngôi Modric, trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất ghi bàn tại Euro.

Được cho là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, Kylian Mbappe chỉ thành công trong quả phạt đền trong trận hòa 1-1 đáng thất vọng trước Ba Lan, khiến ứng viên vô địch Pháp rớt xuống vị trí thứ 2 ở bảng D.

Tiền đạo Pháp Kylian Mbappe.

Mbappe cũng đã phung phí cơ hội vàng trong trận đấu với Áo, không đá trận hòa Hà Lan do gãy mũi, trước khi trở lại với chiếc mặt nạ trong trận đấu thứ ba của Les Bleus gặp Ba Lan.

HLV Didier Deschamps cho biết: “Anh ấy rất khao khát được thi đấu và trận đấu (Ba Lan) sẽ giúp ích cho anh ấy một chút”. HLV người Pháp hy vọng đội trưởng Mbappe sẽ nhanh chóng tìm lại được phong độ tốt nhất trong cuộc đụng độ Bỉ tại vòng 1/8.

“Bùa hộ mệnh” của Ba Lan Robert Lewandowski - một tên tuổi lớn của bóng đá thế giới cũng không thể góp mặt trong trận thua mở màn gặp Hà Lan do chấn thương đùi.

Vào sân từ băng ghế dự bị, tiền đạo của Barcelona cũng bị Ba Lan loại vì thi đấu không hiệu quả trong trận đấu với Áo, trước khi ghi bàn thắng trên chấm 11 m trong trận hòa Pháp 1-1.

Ngôi sao đội tuyển Anh Bellingham.

Tương tự, bộ đôi tuyển thủ Anh - Jude Bellingham và Harry Kane đã ghi bàn vào lưới Serbia và Đan Mạch nhưng màn thể hiện là không tốt so với phong độ ấn tượng của họ ở cấp CLB Real Madrid và Bayern Munich trong mùa giải này.

“Không phải cầu thủ nào cũng sẽ là trụ cột trong mọi trận đấu”, HLV của Three Lions Southgate khẳng định.

Trong số những ngôi sao chờ tỏa sáng, Antoine Griezman của Pháp và Phil Foden của Anh cũng chưa thể khai hỏa sau mùa giải thành công cùng CLB Atletico Madrid và Manchester City.

Đen đủi nhất sau vòng bảng không ai khác, chính là cầu thủ ghi bàn hàng đầu mọi thời đại của Bỉ Romelu Lukaku. Anh cũng chưa có bàn thắng nào sau 3 lần bị VAR từ chối.

Lukaku ba lần ăn mừng nhưng chưa có bàn thắng nào được công nhận.

Cựu binh 38 tuổi, Luka Modric là trụ cột của Croatia tuy ghi bàn vào lưới tuyển Ý nhưng việc đá hỏng quả phạt đền thứ hai trong trận đầu tiên đã góp phần khiến Croatia dừng chân từ vòng bảng.

Ngoài những ngôi sao chờ tỏa sáng cho đến thời điểm, bất ngờ đều đến từ những cầu thủ không được mong đợi.

Trong số này phải kể đến N'Golo Kante, khi anh đang chứng tỏ vai trò then chốt của mình trong đội hình tuyển Pháp, dù đã chuyển sang Saudi Arabia thi đấu một năm trước. Trong khi đó, tài năng trẻ Jamal Musiala đã trở thành nhân vật không thể thiếu của tuyển Đức, bất chấp sự có mặt của hàng loạt ngôi sao kỳ cựu như Toni Kroos, Ilkay Gundogan và Kai Havertz.

Thi đấu nổi bật như Musiala, tiền đạo Niclas Fullkrug đã hai lần lập công cho đội tuyển Đức, trong khi Ivan Schranz của Slovakia và Razvan Marin của Rumani cũng có cho mình một “cú đúp”.

Georges Mikautadze (trái) dẫn đầu "danh sách dội bom" với 3 bàn thắng.

Tiền đạo người Hà Lan, Cody Gakpo cũng có cho mình hai bàn thắng, nhưng dẫn đầu “danh sách dội bom” hiện tại là cầu thủ mới xuất hiện của Gruzia, Georges Mikautadze ghi 3 bàn thắng trong đó có 2 bàn từ chấm phạt đền.

Tây Ban Nha giành vị trí đầu bảng B với thành tích toàn thắng và không để thủng lưới bàn nào, nhưng hai cầu thủ chủ chốt Fabian Ruiz và Marc Cucurella lại không được đánh giá cao.

Với 15 trận đấu vẫn còn lại trước khi một trong 16 đội bóng đoạt chức vô địch tại Berlin vào ngày 14-7, CĐV khắp thế giới vẫn đang chờ các ngôi sao tỏa sáng tại Euro 2024.