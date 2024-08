Những sứ giả gìn giữ hòa bình mang tên Công an nhân dân Việt Nam 19/08/2024 17:17

(PLO)- Đơn vị Cảnh sát gìn giữ hòa bình số 1 ra đời với mục tiêu đóng góp nhiều hơn nữa cho việc đảm bảo an ninh, an toàn cho nhân viên và tài sản của Liên hợp quốc.

Ngày 11-1-2024, đánh dấu bước phát triển mới của Công an nhân dân Việt Nam khi lần đầu tiên ra mắt đơn vị Cảnh sát gìn giữ hòa bình số 1.

Đơn vị Cảnh sát gìn giữ hòa bình số 1 ra đời với mục tiêu đóng góp nhiều hơn nữa cho việc đảm bảo an ninh, an toàn cho nhân viên và tài sản của Liên hợp quốc (LHQ); tham gia bảo vệ dân thường, đảm bảo an ninh trật tự và hỗ trợ hoạt động của các Phái bộ gìn giữ hòa bình LHQ.

Ông Faisal Shahkar, Tư lệnh Cảnh sát LHQ, phát biểu tại buổi lễ ra mắt Đơn vị Cảnh sát gìn giữ hòa bình số 1, Bộ Công an.

Việc thành lập đơn vị Cảnh sát gìn giữ hòa bình số 1 của Bộ Công an Việt Nam thể hiện mạnh mẽ, cụ thể cam kết của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an Việt Nam với bạn bè quốc tế trong việc tham gia tích cực, có trách nhiệm duy trì hòa bình, ổn định, phát triển ở khu vực cũng như trên thế giới.

Đây là bước tiến mới sau thành công bước đầu về việc cử các Tổ công tác tham gia các Phái bộ gìn giữ hòa bình LHQ; với mục tiêu đóng góp nhiều hơn nữa cho nhiệm vụ gìn giữ hòa bình, an ninh quốc tế, khu vực, bảo vệ các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương LHQ.

Trước đó, ngày 13-10-2022, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an (nay là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước) trao Quyết định của Chủ tịch nước cho ba sĩ quan đầu tiên của Công an nhân dân đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hoà bình LHQ tại Nam Sudan (Phái bộ UNMISS). Ba sĩ quan công an là Đại tá Lê Quốc Huy, Trung tá Vũ Việt Hùng và Trung tá Lương Thị Trà Vinh.

Sau khi rời Việt Nam, ba sĩ quan CAND đã tích cực, chủ động tham gia các hoạt động gìn giữ hoà bình LHQ tại Nam Sudan.

Liên tiếp sau đó, Bộ Công an phái cử sĩ quan hai sĩ quan công an là Thiếu tá Vũ Trần Thắng và Đại úy Nguyễn Lan Anh đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình LHQ tại Phái bộ UNISFA, Khu vực Abyei.

Đây là hai sĩ quan Công an nhân dân Việt Nam đầu tiên tham gia nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại vùng đất Abyei.

Ngày 29-5-2024, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang (nay là Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an) đã trao quyết định cho hai sĩ quan là Thiếu tá Vũ Trần Thắng và Đại úy Nguyễn Lan Anh đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình LHQ tại Phái bộ UNISFA, Khu vực Abyei.

Trong bài phát biểu mang chủ đề “Kinh nghiệm của Việt Nam trong đào tạo, tập huấn và trang bị về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ và công nghệ thông tin để có thể cử sĩ quan tham gia vào lực lượng Cảnh sát gìn giữ hòa bình LHQ” tại Hội nghị Thượng đỉnh Cảnh sát LHQ (UNCOPS) 2024, diễn ra ngày 27-6-2024, tại trụ sở LHQ ở TP New York, Hoa Kỳ, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long khẳng định: "Với lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, yêu chuộng hòa bình đã trở thành một trong những truyền thống nổi bật, nét đẹp văn hóa tiêu biểu của dân tộc Việt Nam. Do vậy, việc tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ được Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam rất coi trọng".

Trước đó, ngày 24-6-2024, Tổ công tác số 4 của Bộ Công an, gồm Thiếu tá Hoàng Trọng Hòa, Đại úy Nguyễn Thế Anh và Đại úy Trần Thị Thu Trang đã bắt đầu nhận nhiệm vụ gìn giữ hòa bình LHQ tại Văn phòng Cảnh sát địa bàn Bor, bangJonglei, Nam Sudan. Họ cũng là những sĩ quan công an Việt Nam đầu tiên đặt chân tới vùng đất này...

Ngày 26-3-2024, Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an (nay là Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an), Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án 05 Công an nhân dân Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ cùng Đoàn công tác Bộ Công an Việt Nam làm việc với phái đoàn Tổng Tư lệnh Cảnh sát Nam Sudan.

Tại buổi làm việc, Trung tướng Atem Marol Biar, Tổng Tư lệnh Cảnh sát Nam Sudan, đã nhấn mạnh các sĩ quan Công an Việt Nam từ khi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc đều đã phát huy được những phẩm chất, năng lực, trình độ chuyên môn, thích nghi nhanh với điều kiện và môi trường hoạt động của Liên hợp quốc; để lại nhiều hình ảnh tốt đẹp về đất nước, con người Việt Nam thân thiện, mến khách và yêu chuộng hòa bình.

Tính đến nay đã có bốn tổ công tác của Bộ Công an lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hoà bình LHQ. Trong đó có ba tổ công tác nhận nhiệm vụ tại phái bộ UNMISS ở Nam Sudan, một tổ công tác triển khai tại Phái bộ UNISFA thuộc Abyei - khu vực tranh chấp nằm giữa Sudan và Nam Sudan.

Với nhiệt huyết và quyết tâm lên đường, các sĩ quan Công an Việt Nam đang dần có mặt tại nhiều vùng đất tại châu Phi, góp phần duy trì, gìn giữ hòa bình, an ninh ở quốc gia và khu vực xảy ra xung đột.

Để triển khai một đơn vị Cảnh sát gìn giữ hòa bình có vũ trang thì phải tuân theo tiêu chuẩn của LHQ với các tiêu chí đánh giá rất khắt khe. Các sĩ quan Cảnh sát gìn giữ hòa bình phải đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ ngoại ngữ, trình độ hiểu biết về pháp luật quốc tế và đặc biệt là trình độ kỹ thuật nghiệp vụ tác chiến vì các sĩ quan phải hoạt động ở trong môi trường rất khó khăn, luôn phải sẵn sàng để đảm bảo an ninh, an toàn trong mọi tình huống.

Ngày 13-8, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh đã ký Quyết định 790 về việc cử mới Trung tá Trịnh Xuân Hiển đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình LHQ tại Phái bộ UNISFA (khu vực Abyei); Quyết định 791 về việc gia hạn thời gian công tác một năm đối với Trung tá Nguyễn Ngọc Hải đang thực hiện nhiệm vụ tại Trụ sở LHQ (New York, Hoa Kỳ) đến tháng 8-2025; Quyết định 792 gia hạn thời gian công tác đối với ba sĩ quan gồm: Trung tá Bùi Phương Lân, Trung tá Nguyễn Thu Hà và Thiếu tá Đinh Mạnh Cường đang thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ UNMISS ở Nam Sudan đến tháng 2-2025.

Một số hình ảnh hoạt động của lực lượng GGHB Bộ Công an tại Châu Phi:

Sau khi rời Việt Nam (10-2022), ba sĩ quan CAND là Đại tá Lê Quốc Huy, Trung tá Vũ Việt Hùng và Trung tá Lương Thị Trà Vinh đã tích cực, chủ động tham gia các hoạt động gìn giữ hoà bình LHQ tại Nam Sudan.

Thiếu tá Vũ Trần Thắng (thứ 4 từ trái qua) tham gia điều tra, khám nghiệm hiện trường một vụ án tại địa bàn Abyei.

Đại úy Nguyễn Lan Anh tham gia đoàn tổ công tác Bộ Công an, Bộ Quốc phòng viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phái bộ UNISFA, khu vực Abyei.

Trong ảnh: Các sĩ quan Công an gìn giữ hoà bình LHQ thuộc tổ 2 và tổ 4 tại căn cứ Tomping, thủ đô Juba, Cộng hòa Nam Sudan.

Nhân Ngày vì trẻ em Châu Phi 16-6, ngày 13-6-2024, Tổ công tác của Bộ Công an tại Phái bộ UNMISS cùng Trung tâm Hỗ trợ Phái bộ, Mạng lưới Phụ nữ Cảnh sát Phái bộ UNMISS, Văn phòng Cảnh sát địa bàn Juba đã đến thăm Trường THCS Hi vọng và Trường Tiểu học Thống nhất trong khu vực Trại tị nạn IDP số 01, Juba, Cộng hòa Nam Sudan. Tại đây, Tổ công tác đã gửi tặng học sinh của hai trường gần 2.000 cuốn vở viết, bút chì, thước kẻ, gọt bút chì, bút bi và gửi tặng giáo viên hai trường sổ đăng ký, phấn viết bảng, bút chấm điểm...

Trung tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao Quyết định cho Trung tá Trịnh Xuân Hiển đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ LHQ tại Phái bộ UNISFA, khu vực Abyei.

Ngày 26-3-2024, Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an (nay là Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an), Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án 05 Công an nhân dân Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ cùng Đoàn công tác Bộ Công an Việt Nam làm việc với phái đoàn Tổng Tư lệnh Cảnh sát Nam Sudan.

Ảnh: Thượng tướng Lương Tam Quang trao Vali khám nghiệm hiện trường giao thông tặng Cảnh sát Nam Sudan.