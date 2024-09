Nội chiến dữ dội ở Chelsea 09/09/2024 13:25

Chelsea được cho là đang chìm trong một cuộc nội chiến về quyền sở hữu CLB khi mối quan hệ giữa đồng sở hữu Todd Boehly với Behdad Eghbali của tập đoàn Clearlake Capital được cho là đang ở “điểm tan vỡ”.

Quay trở lại tháng 5-2022, Boehly là một phần của một tập đoàn đã mua lại Chelsea từ nhà tài phiệt người Nga Roman Abramovich, người đã buộc phải bán The Blues sau cuộc chiến giữa Nga và Ukraine.

Tập đoàn này đã trả một khoản tiền khổng lồ là 4,25 tỉ bảng Anh để mua Chelsea từ Abramovich và kể từ đó đã chi hơn 1 tỉ bảng Anh cho phí chuyển nhượng. Tuy nhiên, có thông tin cho rằng bộ đôi đồng sở hữu Chelsea là Todd Boely và Behdad Eghbali đã sẵn sàng đường ai nấy đi khi cuộc nội chiến dữ dội ở Chelsea xảy ra.

Todd Boehly đã chi 1 tỉ bảng Anh trên thị trường chuyển nhượng nhằm tăng cường lực lượng nhưng bây giờ nội chiến dữ dội ở Chelsea đang xảy ra. ẢNH: GETTY

Tờ Telegraph (Anh) đưa tin, một nhóm do Boehly dẫn đầu sẵn sàng mua lại cổ phần tại Chelsea của tập đoàn Clearlake Capital do Behdad Eghbali và Jose E Feliciano dẫn dắt. Trong khi đó, Clearlake Capital cũng sẵn sàng mua lại cổ phần tại The Blues của Boehly.

Boehly coi mối quan hệ của mình với Clearlake Capital "đang ở điểm phá vỡ" và sẵn sàng mua lại công ty cổ phần tư nhân này. Những ông chủ người Mỹ và các đối tác của Boehly được cho là đã chuẩn bị sẵn tiền để tiếp quản toàn bộ Clearlake Capital, nhưng Clearlake Capital khẳng định họ sẽ không bán bất kỳ cổ phần nào trong số 61,5% cổ phần của họ tại Chelsea.

Boehly hiện sở hữu 38,5% cổ phần Chelsea, được chia đều cho ông, Mark Walter và Hansjorg Wyss. Bộ ba này đã đầu tư khoảng 1 tỉ bảng Anh tiền của họ trên thị trường chuyển nhượng của Chelsea. Với việc Clearlake Capital không muốn bán cổ phần của mình cho Boehly thì Boehly đang muốn mua lại cổ phần của Wyss và Walter với chi phí hơn 1,5 tỉ bảng Anh.

Tờ Telegraph cũng đưa tin, nếu không có giải pháp nào cho cuộc đấu đá nội bộ và chia rẽ giữa nhóm chủ sở hữu Chelsea, thì điều đó có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến The Blues cả trong và ngoài sân cỏ. Cả hai bên đều có quan điểm khác nhau về cách CLB được điều hành như thế nào. Hiện tất cả các quyết định quan trọng ở Chelsea đều phải do Boehly, Eghbali và Feliciano ký duyệt.

Nội chiến dữ dội ở Chelsea khi Todd Boehly và Behdad Eghbali bằng mặt mà không bằng lòng. ẢNH: GETTY

Todd Boehly cũng được cho là có "tầm nhìn 20 đến 30 năm cho Chelsea" với một dự án xây dựng sân vận động mới hoành tráng. Tuy nhiên, do cả ba đều cần phải ký vào các quyết định quan trọng, nên dự án này vẫn chưa có sự tiến triển gì. Hai bên sở hữu Chelsea được cho là “vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp”, nhưng cũng có "những khác biệt không thể hòa giải về định hướng phát triển và văn hóa của CLB".

Trên sân cỏ, Chelsea khởi đầu chiến dịch Premier League với 4 điểm sau 3 trận. Chelsea đã thua trận mở màn trước Manchester City với tỷ số 0-2 trên sân nhà Stamford Bridge, trước khi lội ngược dòng một tuần sau đó để đánh bại Wolves với tỷ số 6-2 ngay trên sân khách. Đội bóng của HLV Enzo Maresca sau đó hòa 1-1 với Crystal Palace. Cuối tuần này, Chelsea sẽ đến sân Vitality đối đầu với chủ nhà Bournemouth ở vòng 4 Premier League.