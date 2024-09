Nóng hôm nay: Bất ngờ xảy ra tại phiên xử ngân hàng bị lừa đảo; Lý do chưa thể xét xử vụ cháy Karaoke An Phú 27/09/2024 06:00

Nóng hôm nay: Bất ngờ xảy ra tại phiên xử ngân hàng bị lừa đảo; Lý do chưa thể xét xử vụ cháy Karaoke An Phú

Diễn biến bất ngờ tại phiên xử vụ ngân hàng bị lừa đảo hơn 600 tỉ đồng

TAND tỉnh An Giang hôm qua tiếp tục đưa ra xét xử 19 bị cáo là giám đốc, nhân viên các công ty thủy sản bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt hơn 600 tỉ đồng của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) An Giang. Các bị cáo gồm: Lưu Bách Thảo, Ngô Văn Thu (tổng giám đốc Công ty Việt An); Nguyễn Thanh Hùng (giám đốc Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bình Minh); Trương Minh Giàu (giám đốc Công ty Minh Giàu); Nguyễn Viết Tuyên (nguyên giám đốc Công ty TNHH Việt Hưng An Giang), Lưu Bá Phúc (giám đốc Công ty TNHH Bách Phúc) và các bị cáo khác là kế toán các công ty, cùng bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong số 19 bị cáo trên thì bị cáo Thảo và Trang (nguyên kế toán Công ty TNHH Minh Giàu) hiện đang trốn ở nước ngoài. Theo kế hoạch, toà sẽ bước vào phần tranh luận, VKSND sẽ trình bày quan điểm luận tội và đề nghị mức án đối với từng bị cáo. Tuy nhiên, đại diện VKSND tỉnh An Giang đã đề nghị HĐXX tạm hoãn phiên toà để làm rõ trách nhiệm dân sự đối với số tiền hơn 600 tỉ đồng. Sau khi hội ý, HĐXX đã quyết định hoãn phiên toà để làm rõ trách nhiệm dân sự như đề nghị của VKS; đồng thời để tránh bỏ lọt tội phạm.