Nóng hôm nay: Bí ẩn t.h.i t.h.ể tại quán karaoke 32 người chết cháy; Hiện trường vụ nổ lò hơi ở Bình Chánh 17/10/2024 06:00

Nóng hôm nay: Công an tỉnh Bình Dương đang phối hợp cùng công an TP Thuận An điều tra vụ nhiều bộ phận thi thể người được phát hiện trong quán karaoke 32 người chết cháy - quán karaoke An Phú đã bị bỏ hoang. Quán karaoke An Phú từng xảy ra vụ cháy làm 32 người chết gây rúng động dư luận vào năm 2022.

Trước đó, một nam youtuber đi vào quán karaoke An Phú tại phường An Phú, TP Thuận An để quay phim thì phát hiện bộ phận thi thể người trong quán karaoke An Phú nên trình báo công an. Ngay lập tức, công an có mặt kiểm tra hiện trường thì phát hiện thi thể ở hầm chứa nước phòng cháy chữa cháy, cánh tay đứt rời, đang trong quá trình phân hủy nặng.