Nóng hôm nay: Chủ cơ sở sản xuất giá đỗ ngâm chất cấm ở Đắk Lắk khai gì? Học sinh nát bàn tay vì pháo tự chế 30/12/2024 06:00

Nóng hôm nay: Công an tỉnh Đắk Lắk đang mở rộng, điều tra vụ án sản xuất giá đỗ ngâm chất cấm xảy ra trên địa bàn. Trước đó, công an đã khởi tố, bắt tạm giam bốn bị can gồm: Lâm Văn Đạo (34 tuổi), Vũ Duy Tư (33 tuổi), Nguyễn Văn Quynh (51 tuổi) và Nguyễn Văn Hảo (36 tuổi, cùng ngụ TP Buôn Ma Thuột), để điều tra tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.