Nóng hôm nay: Tình tiết mới rúng động vụ thi thể ở quán karaoke An Phú; Cảnh báo triều cường nghiêm trọng 19/10/2024 06:00

Nóng hôm nay: Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Dương vừa cho biết đang điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của một người đàn ông được phát hiện tử vong trong một quán karaoke An Phú (phường An Phú, TP Thuận An, Bình Dương). Theo thông tin PLO nắm được, sau khi khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan công an thấy có vết thương trên cơ thể nhưng không phải do hung khí gây ra.

Để có kết luận cuối cùng về vụ việc này có phải án mạng hay không thì vẫn cần thêm thời gian để làm rõ.

Như PLO đã đưa tin, bước đầu lực lượng công an xác định, thi thể nhận diện bên ngoài có nhiều điểm tương đồng với ông Luo Quilong (sinh năm 1986, Quốc tịch Trung Quốc). Người này được gia đình thông báo mất tích một tháng trước đó.