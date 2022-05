NSND Đặng Thái Sơn xúc động đàn tặng Bình Nguyên, cậu bé đoạt giải nhất viết thư Quốc tế UPU

Ngày 13-5, trên trang cá nhân của mình, Nghệ sĩ Đặng Thái Sơn đã xúc động chia sẻ đoạn video tâm tình cùng lời chúc mừng Bình Nguyên vì có bức thư truyền cảm, chủ đề về biến đổi khí hậu rất ý nghĩa.

Nói về bức thư của Nguyễn Bình Nguyên gửi tới mình, ông tự nhận mình là một người "viết văn khô như ngói". Ông bày tỏ rất ngạc nhiên khi biết bài viết bay bổng, với lời lẽ sâu sắc này lại là của một em học sinh lớp 9.

Trong video, Nghệ sĩ Đặng Thái Sơn khẳng định mỗi người có một ngôn ngữ riêng để giao tiếp với bên ngoài, với ông là âm nhạc. Đặng Thái Sơn chúc mừng Bình Nguyên đã sớm tìm ra ngôn ngữ để giao tiếp với thế giới của em, đó là chữ nghĩa.

“Bác chân thành chúc mừng cháu có một bài viết thật là đẹp và truyền cảm. Mỗi chúng ta đều cần có một ngôn ngữ để giao tiếp với bên ngoài để thể hiện suy nghĩ, cảm xúc. Cháu đã tìm ra nó cho bản thân. Như bác, đó là đồ rê mi pha son. Bác lại nhớ lại thời niên thiếu học phổ thông, làm toán thì cũng không đến nỗi nhưng vẽ thì ôi thôi rồi, còn văn thì thầy nhận xét “văn gì mà khô như ngói” - Nghệ sĩ Đặng Thái Sơn chia sẻ.

Nghệ sĩ Đặng Thái Sơn khẳng định rằng vì tương lai của thế hệ trẻ, chúng ta phải nâng niu, gìn giữ trái đất này. Việc này vừa khó vừa dễ, “nếu mỗi chúng ta có một ý thức nhỏ nhỏ, chút chút, từ từ mỗi ngày thì làm được”.

Đáp lại bức thư của Bình Nguyên bằng tình cảm mộc mạc, giản dị, Nghệ sĩ Đặng Thái Sơn đã chia bằng thứ ngôn ngữ giao tiếp mà ông giỏi nhất, đó là âm nhạc: “Thay vì bằng những lời hô hào, bác sẽ đàn vài nốt nhạc của Mozart. Bác chọn nhạc Mozart vì nó thật mộc mạc, trong sáng mà lại đầy ý nghĩa như là trái đất này. Chúng ta hãy gìn giữ nó để nó xanh tươi mãi mãi...”

Theo PLO đã đưa tin, trước đó 9-5, Ban Giám khảo Quốc gia đã công bố Em Nguyễn Bình Nguyên, lớp 9A1, trường Trung học Cơ sở Nguyễn Tri Phương (quận Ba Đình, thành phố Hà Nội) đã xuất sắc giành giải Nhất Quốc gia cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 51 (2022) tại Việt Nam.

Trong lá thư gửi danh cầm, có đoạn em Bình Nguyên đã viết rằng:

“Cháu có một thỉnh cầu, khi nốt nhạc cuối cùng ngưng lại, ông hãy lên tiếng rằng: "Tôi, và âm nhạc của tôi, xin góp một hành động chữa lành vết thương của Trái đất này!”.

Đó là lời thỉnh cầu cảnh tỉnh nhân loại về thảm họa môi trường hiện nay.

Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU lần thứ 51 (năm 2022) do Liên minh Bưu chính Thế giới (UPU) tổ chức với chủ đề: "Em hãy viết thư gửi một người có tầm ảnh hưởng để trình bày lý do và cách thức họ cần hành động trước khủng hoảng khí hậu. (Tiếng Anh: “Write a letter to someone influential explaining why and how they should take action on the climate crisis").