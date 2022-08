NSND Hồng Vân 'bà mẹ quốc dân' trong màn ảnh Việt

Với diễn xuất đỉnh cao, NSND Hồng Vân đã nhiều phen làm khán giả tức sôi máu với vai bà Mai - người mẹ thiên vị con thương con ghét, lại hay chì chiết khinh miệt rể nghèo trong bộ phim Gạo nếp gạo tẻ phần 1.

Những xung đột gây cấn cùng với loạt lời thoại để đời của nhân vật bà Mai khi chửi mắng các con và đối đáp với mẹ chồng là điểm hấp dẫn khiến khán giả không thể rời mắt khỏi bộ phim một thời làm mưa làm gió màn ảnh truyền hình.

Mới đây, NSND Hồng Vân một lần nữa khuấy đảo màn ảnh truyền hình với vai người mẹ đáo để không kém: bà Thanh trong Giấc mơ của mẹ.

Điểm chung của hai bộ phim kể trên là đều khai thác những câu chuyện dung dị đời thường, trong đó câu chuyện về những mâu thuẫn giữa mẹ và con.

Họ đều giữ vai trò là tay hòm chìa khóa, quán xuyến việc nhà, chăm lo cho chồng con từ miếng ăn giấc ngủ và đều phải làm dâu, phụng dưỡng mẹ chồng.

Ở hai nhân vật người mẹ do NSND Hồng Vân đảm nhận tuy có sự khác biệt trong hoàn cảnh, tính cách và cách nuôi dạy con cái, nhưng có điểm chung là luôn vun vén lo toan cho gia đình và có tính muốn bảo bọc chu toàn cho các con.

Đó là nếp sống và cách nghĩ của người mẹ trong nhiều gia đình, được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Nhìn vào người mẹ trong phim, khán giả sẽ cảm nhận như đâu đó có hình bóng của mẹ mình trong đó.

Mẹ thiên vị, mẹ xù lông, mẹ biết tuốt

Trong Giấc mơ của mẹ, bà Thanh là chủ một quán ăn nhỏ và là mẹ của ba đứa con: Quang Minh, Trà My và Kiên Cường. Trong ba đứa con, bà yêu thương, gửi gắm tất cả sự kỳ vọng vào cậu con trai trưởng Quang Minh.

Cũng vì lẽ đó mà nhiều khi bà vô tình khiến cho cô con gái thứ hai là Trà My và chàng út Kiên Cường tủi thân vì luôn cảm thấy trong mắt mẹ chỉ có anh hai là nhất.

Đối với Trà My, bà Thanh là một bà mẹ thiên vị. Dù rất thương mẹ nhưng giữa hai mẹ con thường xuyên khắc khẩu và từ nhỏ đến lớn Trà My luôn cảm thấy bất công vì mẹ luôn thương anh hai hơn mình, trong khi chính cô mới là người đứng ra giúp mẹ gánh vác, lo liệu tất cả chuyện tiền nong trong nhà.

Tuy nhiên với khán giả đã theo dõi gần 20 tập phim, có thể thấy bà Thanh là một bà mẹ xù lông, sẵn sàng bảo vệ các con trong mọi hoàn cảnh.

Trong tập 10, khi biết Trà My bị đồng nghiệp vu oan, bà tức tốc tới công ty để đòi lại công bằng cho con gái. Bà chấp nhận hung dữ và xấu xí trong mắt mọi người để bênh vực con, thậm chí còn đòi kiện những kẻ dám xúc phạm con bà.

Bà Thanh là người phụ nữ chân chất cả đời chỉ quen buôn bán, khi đối mặt với giám đốc của Trà My, bà chỉ biết dùng tấm lòng người mẹ để biện bạch cho con và cam đoan rằng con gái bà không làm chuyện xấu.

Gần đây nhất, trong diễn biến mới nhất của tập 17 -18, chứng kiến cậu con trai cưng Quang Minh bị cấp trên mạt sát thậm tệ, bà thẳng thừng dạy cho gã sếp hợm hĩnh kia một bài học.

Thậm chí ngay cả khi Quang Minh bị tố là lén lút qua lại với vợ sắp cưới của sếp, dù rất đau lòng nhưng trước mặt người ngoài, bà Thanh vẫn cứng cỏi để bênh vực con trai.

Bà cũng tức giận, trách mắng con trai. Nhưng lần đầu hiểu rằng đứa con trai giỏi giang của mình cũng phải nhịn nhục vì miếng cơm manh áo chứ không hào nhoáng như những gì anh thể hiện với người nhà, bà khóc trong bất lực, thương nhiều hơn là trách.

Và dù trong phim cũng như ngoài đời, có một thực tế tréo ngoe rằng: Các con càng không cần mẹ đứng ra che chở thì mẹ càng lo lắng, càng xù lông muốn bảo vệ con. Mẹ càng xù lông thì các con càng xấu hổ với thiên hạ…

Bên cạnh đó, khán giả nhìn thấy ở bà Thanh hình ảnh người mẹ biết tuốt. Đối với Trà My, Kiên Cường, bà tự hào cho rằng mình biết tuốt các con đang làm gì, nghĩ gì.

Điều đó khiến cho Trà My cảm thấy mẹ đang tước mất sự tự do của mình, khiến cô luôn ao ước kiếm được nhiều tiền để dọn ra ngoài sống tự lập.

Giấc mơ của mẹ là hạnh phúc của các con

Bà mẹ nào, dù là bà Mai trong Gạo nếp gạo tẻ phần 1 hay bà Thanh trong Giấc mơ của mẹ cũng có nỗi lòng riêng của mình, chung quy cũng vì mưu cầu hạnh phúc cho con cái và gia đình.

Bà Mai trong Gạo nếp gạo tẻ phần 1 vẫn âm thầm ao ước có một ngày được giải phóng khỏi núi việc nhà mà bà đã làm quần quật trong suốt mấy chục năm qua.

Giá như có một ai đó trong gia đình, nhất là cô con gái cưng như Hân, hiểu rõ được tâm tư thầm kín của bà Mai, để có sự an ủi, chia sẻ đúng lúc nhất, có lẽ bà Mai sẽ không hành xử quá cay nghiệt với chàng rể thất thế.

Trong Giấc mơ của mẹ, bà Thanh chỉ ao ước lo cho Trà My được một tấm chồng tốt, lo cho Quang Minh có thể thành đạt và đứa con út Kiên Cường mau chóng có công ăn việc làm ổn định.

Do tính cách các con khác nhau, nên mỗi đứa con mẹ yêu mỗi kiểu. Cũng vì không hiểu nỗi lòng của mẹ mà đôi khi những người con sẽ cảm thấy tình yêu thương của mẹ không còn là dưỡng khí mà trở thành chướng khí khiến họ khó lòng sống hòa hợp với mẹ.

Đặc biệt, thủ vai hai người mẹ trong All about my mom – bản gốc của Giấc mơ của mẹ và The Wang Family - bản gốc của Gạo nếp gạo tẻ phần 1 đều là những diễn viên gạo cội được mệnh danh "bà mẹ quốc dân".

Bà mẹ trong The Wang Family do Kim Hae Sook - diễn viên chuyên trị những vai diễn người mẹ đầy cảm xúc trên màn ảnh Hàn.

Vai diễn bà mẹ tận tâm, giàu đức hy sinh trong All about my mom do "bà mẹ quốc dân" Ko Du Shim đóng và vai diễn này đã mang về cho nữ diễn viên khởi nghiệp năm 1972 giải thưởng Daesang (giải thưởng diễn viên xuất sắc nhất tại Hàn Quốc) thứ bảy trong sự nghiệp, lập kỷ lục nữ diễn viên bảy lần đoạt giải Daesang danh giá.

Nắm bắt xuất sắc tâm lý của một bà mẹ, cùng bề dày kinh nghiệm diễn xuất, NSND Hồng Vân đã lột tả chân thực hình ảnh bà Thanh trong Giấc mơ của mẹ qua những cảm xúc diễn như không diễn, tạo được sự đồng cảm từ khán giả.

Cảm nhận về vai diễn bà Thanh, NSND Hồng Vân cho biết: “Sau bà Mai trong Gạo nếp gạo tẻ thì bà Thanh trong Giấc mơ của mẹ là vai tôi rất thích. Đây là nhân vật có tính cách trái ngược hẳn với nhân vật bà Mai.

Giữa hai nhân vật có một điểm chung mà người phụ nữ nào cũng có, đó là lòng yêu thương con và sự vun vén dành cho gia đình.

Mỗi một người phụ nữ đều có bản năng là bằng mọi giá, dù nhà giàu hay nghèo thì họ đều sẽ tìm mọi cách vun vén cho gia đình đầy đủ nhất có thể, để con cái họ không bị thua thiệt nhất có thể”.

Nói về hai nhân vật mà bản thân đã thể hiện, NSND Hồng Vân chia sẻ: “Giữa nhân vật bà Mai, bà Thanh và tôi - Hồng Vân ở ngoài đời cả ba đều có điểm chung nhất là bản năng người phụ nữ phát huy tối đa nhất có thể, nhưng mỗi người mỗi cách. Tuy nhiên, những gì mà nhân vật bà Thanh thể hiện trên phim gần gũi với tôi nhiều hơn”.

Giấc mơ của mẹ được phát sóng lúc 20 giờ trên VieON, kênh truyền hình Vie Channel – HTV2 và 21 giờ kênh Vie GIẢI TRÍ vào thứ hai, tư ,sáu hàng tuần.