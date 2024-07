Nữ điều dưỡng cấp cứu bé sơ sinh trên xe taxi được tôn vinh điều dưỡng tiêu biểu chống dịch 16/07/2024 16:57

Chiều nay 16-7, Công đoàn Y tế Việt Nam tổ chức chương trình Tôn vinh Điều dưỡng viên tiêu biểu trong công tác phòng chống dịch giai đoạn 2020-2023 nhằm tri ân và tôn vinh, công nhận và đánh giá những thành quả, sự đóng góp, cống hiến của lực lượng điều dưỡng trong giai đoạn chống dịch COVID-19.

Theo đó, có 135 điều dưỡng có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch được tặng bằng khen. Trong đó, có chị Nguyễn Thị Thảo - nữ điều dưỡng cấp cứu bé sơ sinh trên xe taxi tối ngày 4-7 vừa qua.

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, bên cạnh những thành tựu và kết quả đạt được trong việc đẩy lùi đại dịch COVID-19, còn là những hi sinh, cống hiến của biết bao con người trong tất cả các lĩnh vực, mà ngành y tế đóng vai trò then chốt. Trong số các lực lượng y tế vào tuyến đầu chống dịch, lực lượng điều dưỡng là đối tượng chịu nhiều áp lực nặng nề, hi sinh âm thầm.

"Lực lượng điều dưỡng, ngoài kiến thức chuyên môn vững vàng, còn có tình yêu thương, sự tận tâm và tinh thần trách nhiệm cao cả mới có thể vượt qua tất cả các khó khăn trong đại dịch và đời thường", Bộ trưởng Đào Hồng Lan nói.

Cụ thể, Bộ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh: "Cách đây không lâu chúng ta còn nhớ điều dưỡng Đặng Thị Hạ - nhân viên Trung tâm Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai đã cấp cứu một du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột. Và mới đây nhất, ngày 4-7 điều dưỡng Nguyễn Thị Thảo - khoa Hô hấp, Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng đã cấp cứu kịp thời một bé sơ sinh sặc sữa trên xe taxi.

Những hình ảnh này đã thể hiện được tấm gương y đức vừa hồng, vừa chuyên của Điều dưỡng Việt Nam".

Trước đó, ngày 15-7, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã có thư khen ngợi nữ điều dưỡng Nguyễn Thị Thảo.

Trong thư, Bộ trưởng Đào Hồng Lan nhấn mạnh rằng hành động của nữ điều dưỡng cấp cứu bé sơ sinh trên xe taxi đã lan tỏa tấm gương sáng về y đức và tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân của cán bộ ngành y tế.

Cùng ngày 15-7, tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng, UBND TP Hải Phòng cũng đã tổ chức biểu dương, khen thưởng nữ điều dưỡng Nguyễn Thị Thảo. Theo Bí thư Thành uỷ Hải Phòng Lê Tiến Châu, việc làm của điều dưỡng Thảo hôm 4-7 vừa qua đáng được nêu gương, trân trọng.

Bí thư Thành uỷ Hải Phòng Lê Tiến Châu cùng Phó chủ tịch UBND TP Lê Khắc Nam tặng bằng khen, hoa cho điều dưỡng Nguyễn Thị Thảo. Ảnh: NGỌC SƠN

Như PLO đã thông tin, tối 4-7, khi cùng chồng và con trên đường trở về nhà tại thôn 6, xã Kiền Bái, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng, điều dưỡng Nguyễn Thị Thảo bắt gặp một người đàn ông bế trên tay một em bé vừa chạy vừa khóc tiến ra phía xe taxi đã đậu gần đó, phía sau là một người phụ nữ chạy theo khóc thất thanh.

Linh cảm chẳng lành, điều dưỡng Thảo giao con lại cho chồng rồi chạy về phía em bé. “Lúc ấy, bé đã tím tái, ngừng thở ngừng tim, không còn phản xạ gì nữa”, điều dưỡng Thảo chia sẻ.

Sau khi giới thiệu mình là nhân viên y tế, điều dưỡng Nguyễn Thị Thảo đỡ em bé từ tay người đàn ông rồi nhanh chóng cấp cứu, ép tim ngoài lồng ngực, thổi ngạt, hút mũi miệng trực tiếp rồi cùng lên taxi với gia đình đến Bệnh viện Đa khoa Thủy Nguyên.

Suốt quãng đường tới bệnh viện, điều dưỡng Thảo liên tục ép tim cho bé. Khi đến bệnh viện, bé ổn định trở lại chị mới ra về.