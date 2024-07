‘Nữ quái’ gây hàng loạt vụ trộm liên tỉnh ở tiệm nail, spa

Thời gian gần đây, nhiều tiệm làm tóc, tiệm nail ở Bình Dương, Đồng Nai, TP.HCM bị một phụ nữ vào tiệm đánh lạc hướng rồi trộm tiền. Nhiều nạn nhân bị mất số tiền đến vài chục triệu đồng.

"Nữ quái" trộm liên tỉnh này khoảng 37 tuổi, dáng người thấp, điều khiển xe máy màu trắng.

Trộm tại tiệm nail, tiệm spa khắp Bình Dương, Đồng Nai

Trao đổi với phóng viên, chị Linh (chủ tiệm nail thuộc khu phố 1, phường Tân Định, TP Bến Cát, tỉnh Bình Dương) cho hay mới vài ngày trước, chị đã bị một phụ nữ vào tiệm rồi đánh cắp 1 triệu đồng.

Chị Linh kể, khoảng 10 giờ 50 phút ngày 21-7, khi chị đang làm nail cho khách, người phụ nữ trên điều khiển xe wave trắng (không rõ biển số), đội nón bảo hiểm màu hồng, áo khoác hồng bước vào tiệm yêu cầu gội đầu dưỡng sinh.

Tuy nhiên, do đang bận, chị Linh mở lời cho biết phải 2 tiếng nữa mới làm được. Lúc này, người phụ nữ đồng ý và chấp nhận chờ đợi.

Tuy nhiên, chỉ 5 phút sau đó, người phụ nữ nhanh chóng rời khỏi tiệm và hẹn trưa sẽ quay lại. Thấy dáng vẻ vội vàng của người phụ nữ, chị Linh lo lắng nên mở ví kiểm tra thì phát hiện mất khoảng 1 triệu đồng.

“Xem camera thì người này dùng tay trái mở tủ lấy tiền. Do lúc đó đang mãi làm cho khách nên tôi không để ý. Lúc sau tôi có nghe tiếng kéo tủ, ngoái đầu nhìn thì người phụ nữ ra vẻ không có gì nên tôi cũng không để ý”, chị Linh cho biết.

Tương tự, bà Phan Thị Lan (45 tuổi, ngụ Long an) cũng bị người phụ nữ trên trộm mất khoảng 20 triệu đồng khi đang làm thẩm mỹ tại một tiệm trên đường Nguyễn Hải, xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Bà Lan cho biết trưa 16-7, bà ghé tiệm phun xăm để làm dịch vụ. Khoảng 15 phút sau, một phụ nữ xuất hiện và yêu cầu chủ tiệm sửa chân mày. Đáng nói, người này cũng chấp nhận chờ đợi dù chủ tiệm hẹn vài giờ nữa mới thực hiện được.

“Ngồi được 10 phút thì người phụ nữ đứng dậy nói sẽ quay lại và nhanh chóng rời đi. Sau đó, bà Lan tìm ví để thanh toán tiền thì không thấy ví đâu. Thời điểm tôi vào tiệm là chỉ có tôi, chủ tiệm làm cho tôi và người phụ nữ sau đó” – bà Lan nói.

Nhiều nạn nhân trình báo

Từ thông tin các nạn nhân đăng trên mạng xã hội, nhiều chủ tiệm làm đẹp ở Đồng Nai, Bình Dương cũng cho biết họ là nạn nhân của người phụ nữ trên. Chị Lại Thị Phượng (37 tuổi, ngụ phường Phước Tân, TP Biên Hoà, Đồng Nai) cũng cho biết bị người phụ nữ trộm ví tiền tại tiệm spa.

Cũng thủ đoạn tương tự, người phụ nữ giả vờ chờ đợi đến lượt nhưng thực chất tranh thủ nạn nhân không chú ý đã nhanh tay trộm ví tiền rồi rời đi.

Người phụ nữ đã mở ngăn tủ bàn trang điểm trong tiệm rồi lấy 2 triệu đồng trong ví. Thậm chí, người này cũng lấy hơn 300 nghìn đồng trong ví của một vị khách trong tiệm.

Phát hiện sự việc, chị Phượng đã trình báo cho Công an phường Phước Tân, TP Biên Hoà.

Chị Phạm Thị Ngọc Uyên (37 tuổi, ngụ thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, Đồng Nai) cũng đến Công an thị trấn Trảng Bom trình báo về việc bị người phụ nữ trộm tài sản.

Cụ thể, sáng ngày 6-6, chị ghé tiệm spa để gội đầu và để túi xách ở sofa cạnh đầu giường. Vài phút sau, người phụ nữ xuất hiện rồi nhanh chóng tiếp cận, trộm mất ví tiền có chứa hơn 3 triệu đồng bên trong.

Tại một tiệm tóc ở ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, người phụ nữ này cũng “ghé thăm” và trộm đi ví tiền chứa 3 nhẫn vàng, 2 triệu đồng tiền mặt bằng thủ đoạn tương tự nêu trên.

Nạn nhân sau đó cũng báo sự việc cho Công an xã Bắc Sơn.

Từng bị mời làm việc

Trước đó, khoảng 11 giờ ngày 14-4-2024, Công an phường Tam Bình, TP Thủ Đức, TP.HCM mời người phụ nữ này về trụ sở làm việc vì liên quan đến một vụ trộm ở phường Tăng Nhơn Phú B, TP Thủ Đức vào ngày 10-4.

"Nữ quái" bị Công an phường Tam Bình, TP Thủ Đức bắt giữ vì liên quan vụ trộm ở phường Tăng Nhơn Phú B. Ảnh: PH

Người phụ nữ được xác định là Nguyễn Thị Thanh Tuyền (sinh năm 1987, ngụ khu phố 1, phường Bửu Long, TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai).

Vào 10-9-2023, người phụ nữ trên cũng bị Công an phường Lái Thiêu, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương và người dân bắt quả tang khi vừa ra tay trộm ví tiền tại một cửa hàng spa trên đường Phan Thanh Giảng, phường Bình Nhâm, TP. Thuận An.