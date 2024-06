Nước chủ nhà Euro 2024 chi hàng trăm triệu đô nhập cà phê Việt Nam 23/06/2024 19:07

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, tính từ đầu năm đến ngày 15-6-2024, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đã đạt hơn 862.400 tấn, trị giá hơn 3 tỉ USD, giảm hơn 8% về lượng nhưng tăng 38% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023. Đây cũng là mức cao kỷ lục so với cùng kỳ các năm từ trước tới nay.

Đức, Trung Quốc thích uống cà phê Việt Nam

Trong tháng 5-2024, giá xuất khẩu bình quân cà phê của Việt Nam đạt mức 4.275 USD/tấn, tăng 14% so với tháng 4 và tăng 66% so với tháng 5-2023. Tính chung 5 tháng đầu năm 2024, giá xuất khẩu bình quân cà phê của Việt Nam đạt mức 3.475 USD/tấn, tăng 41% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính chung 5 tháng đầu năm 2024, Việt Nam giảm xuất khẩu cà phê sang các thị trường Đức, Ý, Mỹ, Nga, nhưng tăng xuất khẩu sang các thị trường Tây Ban Nha, Nhật Bản, Indonesia, Philippines, Hà Lan, Trung Quốc.

Cụ thể, trong 5 tháng đầu năm, Đức là nước chủ nhà giải bóng đá Euro 2024 đang diễn ra vẫn dẫn đầu về tiêu thụ cà phê Việt Nam, nhập khẩu hơn 104.000 tấn cà phê Việt Nam, trị giá gần 350 triệu USD. Đứng thứ hai là thị trường Ý, nước này mua hơn 80.600 tấn cà phê, trị giá hơn 254 triệu USD. Tiếp sau là Nhật Bản, Tây Ban Nha, Nga...

Đức, Ý là hai thị trường tiêu thụ nhiều nhất cà phê Việt Nam. Ảnh: QH

Đáng chú ý, trong tháng 5, các thị trường xuất khẩu cà phê của Việt Nam đều giảm thì Trung Quốc tăng. Xuất khẩu cà phê Việt Nam sang thị trường này đạt giá trị hơn 18 triệu USD trong tháng 5-2024, tăng hơn 10% so với tháng trước đó. Tính chung 5 tháng đầu năm, Trung Quốc nhập khẩu hơn 22.100 tấn cà phê, trị giá 84 triệu USD, tăng mạnh hơn 53% so với cùng kỳ năm ngoái.

Giá cà phê trong nước vẫn giữ mức cao

Giá cà phê trong nước hôm nay (ngày 23-6) đi ngang với ngưỡng cao nhất đạt 121.700 đồng/kg. Tuần này, thị trường cà phê nội địa tăng mạnh từ 1.200 - 1.500 đồng/kg.

Hiện giá cà phê mua trung bình tại các tỉnh Tây Nguyên là 121.500 đồng/kg, giá mua cao nhất tại tỉnh Đắk Nông 121.600 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước dù biến động liên tục nhưng vẫn ở mức giá cao. Ảnh: QH

Cụ thể, giá cà phê thu mua tại tỉnh Gia Lai khoảng 121.500 đồng; tại tỉnh Kon Tum ở mức giá 121.500 đồng/kg, Giá cà phê nhân xô (tại tỉnh Lâm Đồng ở các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà, cà phê được thu mua với giá 120.500 đồng/kg.