Nước dâng cao, Thủy điện Trị An bắt đầu xả lũ 22/09/2024 18:31

Theo thông báo, từ 10 giờ sáng ngày 23-9, Công ty Thủy điện Trị An (huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) sẽ tiến hành xả lũ qua đập tràn.

Cũng theo Công ty Thủy điện Trị An, nước sông Đồng Nai đang lên rất nhanh, đã gần mức báo động 3. Hiện lưu lượng nước từ thượng nguồn về hồ Trị An trung bình 2.000m3/s, hồ đã đạt cao trình 60,4m. Do đó, Thủy điện Trị An sẽ xem xét mức độ báo động lũ ở vùng hạ du sông Đồng Nai để xả lũ với lưu lượng phù hợp, nhằm hạn chế ngập ở vùng hạ lưu.

Đập tràn Thuỷ điện Trị An. Ảnh: HV.

Công ty cũng thông báo việc xả lũ cho ngành chức năng, đồng thời đề nghị chính quyền địa phương, người dân vùng hạ du chủ động các biện pháp phòng ngừa, tránh những thiệt hại có thể xảy ra.

Ngày 22-9, mực nước đo được tại trạm Tà Lài (thượng nguồn sông Đồng Nai) là 112,76m, trên báo động 2 là 0,26m. Ở hạ nguồn, mực nước đo được tại trạm Biên Hòa đạt đỉnh triều 1,95m, gần báo động 2. Đây là mực nước cao nhất tại thượng nguồn và hạ nguồn sông Đồng Nai được ghi nhận trong năm 2024.

Dự báo trong 24 giờ tới, nước sông Đồng Nai tiếp tục lên, tại thượng nguồn có khả năng đạt báo động 3. Khi nước sông dâng kết hợp với Thủy điện Trị An xả lũ có thể ngập ở vùng hạ nguồn sông Đồng Nai.