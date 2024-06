Ô tô 7 chỗ bốc cháy ngùn ngụt trên quốc lộ 1 ở Bình Dương 18/06/2024 18:49

Đến tối 18-6, Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã dập tắt vụ cháy xe ô tô 7 chỗ trên quốc lộ 1 ( phường An Bình, TP Dĩ An).

Xe ô tô 7 chỗ bốc cháy ngùn ngụt trên quốc lộ 1. Ảnh: Người dân cung cấp

Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày chiếc xe ô tô đang lưu thông trên quốc lộ 1 thì bất ngờ bốc cháy. Tài xế nhanh chóng tung cửa bỏ chạy ra ngoài, để thoát thân.

Ngọn lửa nhanh chóng lan nhanh và bao trùm toàn bộ chiếc xe khiến nhiều người đi hoảng sợ. Vụ cháy xảy ra ngay giữa đường khiến tình hình giao thông bị ùn ứ.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng đến hiện trường điều tiết giao thông và dập tắt vụ cháy.

Tại hiện trường, chiếc xe ô tô 7 chỗ bị cháy chỉ còn trơ khung. Hiện tại, lực lượng chức năng đang giải phóng hiện trường để các phương tiện lưu thông được thông suốt.