Ô tô con cháy trơ khung sau va chạm với xe container, 5 người bị thương 11/11/2024 14:08

Thông tin ban đầu, rạng sáng 11-11, ô tô 34A-292xx do NTL (30 tuổi, trú thôn Bạch Đa, xã An Lâm, huyện Nam Sách) điều khiển đi trên Quốc lộ 37 theo hướng từ TP Chí Linh đi ngã ba Tiền Trung, khi đến Km69+900, đoạn qua thị trấn Nam Sách, tỉnh Hải Dương thì va chạm với xe container 29K-018xx do PQH (46 tuổi, trú xã An Lâm, huyện Nam Sách) điều khiển và đang lùi xe từ vườn cây ra Quốc lộ 37.

Ô tô con cháy trơ khung sau va chạm với xe container.

Vụ tai nạn khiến ô tô 34A-292xx bốc cháy trơ khung. Có năm người cùng trú huyện Nam Sách đi trong xe bị thương.

Cơ quan chức năng đã đưa người bị thương đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Nam Sách và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương, đồng thời khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ việc.