Ô tô Indonesia nhập vào Việt Nam giá vẫn rẻ nhất, vì sao?

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan vừa công bố, tháng 12-2023, cả nước nhập khẩu 7.650 ô tô nguyên chiếc các loại, kim ngạch đạt hơn 175 triệu USD, tăng 2% về lượng nhưng giảm 9% về giá trị so với tháng trước.

Tính chung cả năm 2023, nước ta nhập khẩu 119.000 ô tô nguyên chiếc, giá trị đạt khoảng 2,8 tỉ USD, giảm mạnh 31,5% về lượng và giảm 26% về kim ngạch so với năm 2022.

Về thị trường, Thái Lan dẫn đầu với hơn 53.900 xe nhập vào Việt Nam, giá trị đạt hơn 1,1 tỉ USD, chiếm 45% về lượng và chiếm 40% về kim ngạch nhập khẩu ô tô nguyên chiếc của cả nước.

Đứng thứ hai là Indonesia với hơn 42.600 xe, giá trị hơn 607 triệu USD, chiếm gần 36% về lượng và chiếm 21% về kim ngạch nhập khẩu ô tô nguyên chiếc của cả nước.

Trung Quốc đứng thứ ba với 11.002 xe, giá trị 394 triệu USD, chiếm hơn 9% về lượng và chiếm 14% về kim ngạch nhập khẩu ô tô nguyên chiếc của cả nước.

Xét về giá ô tô nhập vào Việt Nam, chưa tính thuế, phí thì ô tô Indonesia có mức giá nhập khẩu trung bình năm 2023 rẻ nhất với mức giá khoảng 14.200 USD/chiếc, tương đương hơn 345 triệu đồng/chiếc.

Thực tế cũng cho thấy, đa số các mẫu ô tô Indonesia nằm ở phân khúc phân khúc hạng A, B, loại xe mini, xe gia đình cỡ nhỏ nhập khẩu nguyên chiếc nên giá cũng mềm hơn các thị trường khác.

Một mẫu ô tô được nhập khẩu từ Indonesia vào Việt Nam. Ảnh: QH

Lý do ô tô Indonesia sản xuất, lắp ráp tại nước này giá thấp hơn Việt Nam do nhiều nguyên nhân ảnh hưởng tới mức giá xe ở hai thị trường, nhưng yếu tố chính là chính sách thuế, phí. Thuế nhập khẩu và tiêu thụ đặc biệt ô tô Indonesia thấp hơn, một mẫu ô tô nếu cùng có những cơ chế nhập khẩu linh kiện, sản xuất như nhau thì giá ô tô ở Việt Nam đã đắt gấp 1,5 lần so với giá ô tô tại Indonesia.

Bên cạnh đó, chính phủ Indonesia còn tạo điều kiện hết sức cho ngành công nghiệp này phát triển, cũng như đẩy mạnh tiêu thụ nội địa với các mẫu xe rẻ, đa dụng. Thị trường Indonesia có quy mô gấp khoảng 10 lần Việt Nam do dân số đông, mỗi năm bán 1,2 triệu xe.

Các chính sách phát triển ngành ô tô Indonesia đưa ra đều nhằm phát triển mạng lưới công nghiệp phụ trợ, đẩy mạnh sản xuất trong nước, nhằm biến Indonesia thành một công xưởng sản xuất ô tô xuất khẩu sang các nước trong khu vực.

Giá ô tô Indonesia nhập vào Việt Nam chỉ có mức giá trung bình từ 345 triệu đồng/chiếc.

Biểu đồ: QH

Xếp thứ hai là ô tô nhập khẩu từ Thái Lan với mức giá nhập về Việt Nam trung bình khoảng 20.400 USD/chiếc, tương đương khoảng 495 triệu đồng/chiếc. Trong khi đó, các loại xe nhập khẩu từ Thái Lan chủ yếu đều nằm ở các phân khúc hạng C cỡ trung, xe SUV, bán tải.

Ô tô Trung Quốc nhập khẩu vào Việt Nam vẫn chủ yếu là các loại xe tải, số lượng ô tô nguyên chiếc không nhiều nên giá ô tô Trung Quốc nhập khẩu trung bình về Việt Nam có mức giá hơn 35.800 USD/chiếc, tương đương khoảng 870 triệu đồng/chiếc.