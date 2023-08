OCB – Nhà cung cấp dịch vụ Ngân hàng số tiêu biểu Việt Nam 2023

(PLO)- Tạp chí Global Economics (Anh quốc) vừa công bố OCB là một trong hai ngân hàng tại Việt Nam được vinh danh cho hạng mục giải thưởng 2023. Trong đó, OCB là ngân hàng duy nhất được xướng tên ở hạng mục “Nhà cung cấp dịch vụ Ngân hàng số tiêu biểu” (Most Customer – Centric Digital Banking Service Provider 2023).

Giải thưởng này ghi nhận những thành quả về hành trình tiên phong chuyển đổi số toàn diện của OCB trong suốt thời gian vừa qua, khi ngân hàng liên tục cho ra mắt nhiều sản phẩm số, giải pháp tài chính "may đo" cho từng phân khúc nhằm tối ưu trải nghiệm của khách hàng.

“Khác rất nhiều so với trước đây, việc xây dựng và phân phối sản phẩm ngân hàng trong thời đại số ngày nay bắt buộc phải dựa trên sự am hiểu từng đối tượng khách hàng. Để làm được điều này, ngân hàng phải ứng dụng công nghệ để phân tích hành vi, xu hướng tiêu dùng, độ tuổi, giới tính… từ cơ sở dữ liệu lớn, cộng thêm với việc khảo sát trải nghiệm của khách hàng thông qua survey và đánh giá nhu cầu của khách hàng. Chúng ta phải hiểu khách hàng cần gì, muốn gì, điều gì thực sự quan trọng với khách hàng… từ đó đáp ứng đúng nhu cầu. Có như vậy, sản phẩm mới có thể thành công bởi “đánh đúng” và “đánh trúng”!” ông Nguyễn Văn Hương, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Bán Lẻ OCB cho biết.

Cụ thể, năm 2022, OCB đã tung ra thị trường nền tảng tìm, vay mua nhà trực tuyến Unlock Dream Home. Được biết, khách hàng mục tiêu của sản phẩm chính là những gia đình trẻ sống tại khu vực các thành phố lớn, do vậy ngân hàng đã tiến hành đánh giá, phân tích hành vi của đối tượng khách hàng này. Tất cả, từ đo lường nhu cầu đến phân tích khách hàng đều phải dựa trên dữ liệu số. Kết quả cho thấy, thu nhập của nhóm khách hàng này mới chỉ ở mức trung bình khá và phải trang trải cuộc sống, nuôi con nên phần tích lũy khá nhỏ. Vì thế, sản phẩm cho vay mua nhà dành cho nhóm khách hàng này phải được thiết kế với thời gian cho vay dài hơn thông thường, lên đến 30 năm bởi người trẻ còn thời gian cống hiến rất dài; bên cạnh đó, cho phép khách hàng trả gốc ít hơn trong những năm đầu và tăng dần về sau để người trẻ bớt áp lực, phù hợp hơn với xu hướng thu nhập tăng dần theo độ tuổi.

Ngoài ra, người trẻ ở những khu vực thành thị thường phải bận rộn với công việc nên việc tìm và vay phải thực sự tiện lợi, nhanh chóng. Từ đó, ngay cả quá trình phân phối sản phẩm cũng phải ứng dụng triệt để công nghệ. Ngoài việc phân phối sản phẩm theo cách truyền thống thì ngân hàng cũng hợp tác với các đơn vị phân phối bất động sản để lập ra một nền tảng tìm và vay mua nhà trực tuyến. Khách hàng có thể tìm kiếm nhà đất, nộp hồ sơ vay và được ngân hàng phê duyệt tín dụng nguyên tắc ngay lập tức trên cơ sở thông tin khách hàng cung cấp, để khách hàng mường tượng ngay được mức vay cũng như dòng tiền phải trả trong tương lai, điều này khách hàng có thể dễ dàng hơn trong việc đưa ra quyết định. Tất cả các hồ sơ vay đều được thực hiện online và khách hàng có thể theo dõi hồ sơ ngay trên nền tảng.

Bằng việc nắm rõ nhu cầu thực của khách hàng, nền tảng Unlock Dream Home đã nhận được sự ưa chuộng rất lớn từ thị trường. Mặc dù mới được ra mắt nhưng đến nay đã có hơn 300.000 lượt truy cập vào website Unlock Dream Home, hơn 7.700 người đăng ký được tư vấn, hơn 100.000 bất động sản đa dạng ở nhiều tỉnh thành, cùng hàng ngàn khách hàng tiếp cận khoản vay và sở hữu ngôi nhà mơ ước.

Năm vừa qua cũng là một năm ghi dấu sự tăng trưởng mạnh mẽ trong hoạt động Bán lẻ của ngân hàng nhờ không ngừng cho ra mắt hàng loạt các sản phẩm số gây được tiếng vang như: Tài khoản số ngắn, số đẹp; giải pháp thanh toán số dành cho doanh nghiệp – OCB ProPay; Thẻ phi vật lý iGen…

Riêng với ngân hàng số OCB OMNI, số lượng người dùng tăng gấp 1,7 lần so với cùng kỳ. Trong đó, khách hàng đăng ký mới tăng 200% so với năm 2021, tổng số lượng giao dịch tăng hơn 83%. Sản phẩm tiền gửi tiết kiệm trực tuyến (eSaving) trên OCB OMNI đã trở thành sự lựa chọn đáng tin cậy và thu hút lượng lớn khách hàng mở sổ tiết kiệm trực tuyến bởi những chương trình ưu đãi lãi suất, quà tặng hấp dẫn cùng sự linh hoạt khi mở. Theo dữ liệu thống kê, tổng số tiền gửi tiết kiệm trực tuyến trên OCB OMNI trong năm 2022 tăng trưởng 55% so với 2021.

Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động chuyển đổi số, mới đây, vào tháng 3-2023, nhà băng này tiếp tục cho ra mắt ngân hàng số thế hệ mới Liobank dành riêng cho khách hàng trẻ yêu thích công nghệ với các tính năng nổi bật như phát hành thẻ 2 trong 1 - kết hợp giữa thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ (thẻ ATM); nhận thẻ phi vật lý sau khi đăng ký thành công; chọn địa điểm và khung giờ nhận thẻ vật lý trên ứng dụng; giao thẻ vật lý ngay ngày hôm sau, hạn mức tín dụng tới 300 triệu đồng; lắc điện thoại chuyển tiền, chuyển tiền hồi đáp cho người đã chuyển đến mà không cần biết số tài khoản, chuyển tiền cho người dùng Liobank trong danh bạ điện thoại, đặt tên thư mục để quản lý hóa đơn tiện ích...

“Mục tiêu chính của chuyển đổi số ngành ngân hàng chính là nâng tầm trải nghiệm khách hàng. Chính vì vậy, sản phẩm phải được xây dựng nhanh hơn, thông minh hơn, đơn giản hơn và tiện lợi hơn thì mới có thể tạo ra được lợi thế cạnh tranh. Tuy nhiên, chúng tôi tâm niệm, ngay cả khi sản phẩm đã nhận được sự ưa chuộng từ khách hàng rồi thì bản thân các ngân hàng vẫn phải không ngừng đánh giá, cải tiến nhằm đem đến cho khách hàng trải nghiệm mới liên tục. Với việc OCB được xướng tên ở hạng mục “Nhà cung cấp dịch vụ Ngân hàng số tiêu biểu” (Most Customer – Centric Digital Banking Service Provider 2023), đây thực sự là một niềm tự hào và động lực để chúng tôi không ngừng cố gắng hơn nữa trong hoạt động chuyển đổi số ngân hàng, đem đến trải nghiệm tối ưu dành cho từng đối tượng khách hàng.” Ông Nguyễn Văn Hương chia sẻ.

H.Đ