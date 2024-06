Ông chủ Việt Á chủ động khai ra sai phạm liên quan bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn 02/06/2024 05:05

Theo cáo trạng do VKSND Tối cao vừa ban hành, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, chủ tịch Công ty AIC, đã thông đồng với nhà đầu tư để nâng khống giá thiết bị, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 94 tỉ đồng ở dự án mua sắm trang thiết bị 12 phòng thí nghiệm thuộc Trung tâm Công ty Công nghệ sinh học TP.HCM.

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị truy tố cùng 13 bị can khác về các tội: vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; đưa, nhận hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (trái) và ông chủ Việt Á

Thỏa thuận đảm bảo lợi nhuận cho Công ty AIC

Theo cáo buộc, khoảng tháng 4-2014, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn làm quen với ông Dương Hoa Xô - giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TP.HCM. Khi đó, bà Nhàn đặt vấn đề và được ông Xô đồng ý để Công ty AIC tham gia thực hiện dự án mua sắm thiết bị 12 phòng thí nghiệm tại trung tâm.

Khi Công ty AIC đang trong quá trình trao đổi với Trung tâm Công nghệ sinh học TP.HCM để xây dựng danh mục thiết bị các gói thầu cho phù hợp thì ông Nguyễn Xuân Vũ (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần công nghệ cao Gene Việt) thông qua mối quan hệ cá nhân đã đến gặp, trao đổi với bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn xin được làm nhà thầu phụ tại một số gói thầu của dự án.

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đồng ý cho Công ty Gene Việt được tham gia liên danh nhưng với điều kiện Công ty AIC thực hiện việc ngoại giao và chi phí; Công ty Gene Việt chịu trách nhiệm phần chuyên môn (mua hàng, bàn giao, lắp đặt, hướng dẫn vận hành, bảo hành bảo trì) và phải đảm bảo mức lợi nhuận cho AIC tương đương 40% giá trị mỗi gói thầu.

Gene Việt giới thiệu đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu (HSMT), đánh giá hồ sơ dự thầu (HSDT) để Liên danh Công ty AIC - Gene Việt trúng thầu. Phần lợi nhuận của Gene Việt thì Công ty tự đàm phán với các nhà cung cấp giảm giá so với giá bán đã thỏa thuận với Công ty AIC, phần chênh lệch, Công ty Gene Việt được hưởng.

Do mới thành lập, chưa đủ năng lực để tham gia dự thầu nên các thành viên Công ty Gene Việt thống nhất sử dụng pháp nhân Công ty Việt Á (Công ty Việt Á có 10% vốn góp trong Công ty Gene Việt) đại diện đứng tên liên danh và thực hiện các hoạt động đấu thầu dự án với Công ty AIC.

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn và Phan Quốc Việt chỉ đạo cấp dưới phối hợp với ông Dương Hoa Xô, Giám đốc và Nguyễn Đăng Quân, PGĐ Trung tâm CNSH triển khai thực hiện các gói thầu.

Tiếp đó, theo chỉ đạo của bà Nhàn, ông Việt, nhân viên Công ty Việt Á đã phối hợp với nhân viên AIC lập và nộp hồ sơ dự thầu cho liên danh, các công ty quân đỏ, quân xanh. Đồng thời, phía Công ty Việt Á ký tên trên toàn bộ tài liệu hồ sơ dự thầu trong liên doanh với Công ty AIC.

Trước khi phát hành hồ sơ mời thầu (HSMT), để đảm bảo cho Công ty AIC trúng thầu, theo yêu cầu của phía AIC, Công ty Gene Việt phải tìm công ty đứng tên thay 1 gói thầu để tránh bị các công ty khác kiện tụng.

Do đó, Phan Quốc Việt chỉ đạo Phó TGĐ Công ty Việt Á là Đồng Sỹ Huy liên hệ với ông Lê Hữu Lễ, Trưởng phòng kinh doanh và ông Bạch Quốc Chính, TGĐ Công ty Cổ phần y dược phẩm Vimedimex đứng tên thay gói thầu số 4, giai đoạn 2.

Phan Quốc Việt còn chỉ đạo Đồng Sỹ Huy liên hệ với ông Trần Vinh Vũ, TGĐ Công ty CP tư vấn đầu tư và xây dựng Hồng Hà (Công ty Hồng Hà) để Trung tâm CNSH chỉ định làm đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu.

Qua đó Liên danh AIC - Việt Á và Công ty Vimedimex đủ điều kiện dự thầu và trúng thầu. Tổng cộng, Công ty AIC đứng tên trúng 1 gói thầu, Công ty Mopha thuộc hệ sinh thái AIC đứng tên trúng 2 gói thầu, Công ty Vimedimex trúng 1 gói thầu, Liên danh AIC-Việt Á trúng 2 gói thầu, liên danh Công ty Technimex-Công ty Gene Việt trúng 2 gói thầu. Tổng thiệt hại của Nhà nước trong 8 gói thầu nêu trên là hơn 94 tỉ đồng.

Ông chủ Việt Á chủ động khai báo

CQĐT xác định Phan Quốc Việt đã chủ động cung cấp thông tin về các sai phạm của Công ty AIC và chủ đầu tư. Các cá nhân Nguyễn Xuân Vũ, Chủ tịch và Phạm Hoàng Minh Ly, TGĐ Công ty Gene Việt; Đồng Sỹ Huy và Võ Anh Triết (cùng là Phó TGĐ Công ty Việt Á) cũng chủ động khai báo, cung cấp thông tin, tài liệu, dữ liệu giúp CQĐT làm rõ toàn bộ vụ án.

Mặc dù các cá nhân này có hành vi sai phạm nhưng do bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn thỏa thuận, thông đồng với chủ đầu tư từ trước để AIC thực hiện dự án, nâng giá thiết bị. Lợi nhuận của Công ty AIC được xác định trước khi tổ chức đấu thầu. Lợi nhuận của Công ty Gene Việt được hưởng là do mua được giá tốt hơn từ nhà cung cấp so với giá Công ty AIC dự kiến mua.

Công ty Gene Việt đã chủ động nộp lại số tiền hưởng lợi gần 3 tỉ đồng. Còn Công ty Việt Á bị lỗ, không hưởng lợi gì. Do đó, CQĐT không xử lý về hình sự là phù hợp.