Ông Mai Văn Chính được Bộ Chính trị điều động, phân công làm Trưởng Ban Dân vận Trung ương 21/08/2024 16:26

Chiều 21-8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bộ Chính trị tổ chức lễ công bố Quyết định về phân công Ủy viên Trung ương Đảng.

Theo quyết định của Bộ Chính trị, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính được điều động, phân công làm Trưởng Ban Dân vận Trung ương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Trưởng Ban Dân vận Trung ương Mai Văn Chính (phải) và tân Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Lưu Quang.

Với việc kiện toàn nhân sự, Ban Dân vận Trung ương có tân Trưởng ban là ông Mai Văn Chính. Năm Phó Trưởng ban gồm các ông: Phạm Tất Thắng (Phó Trưởng ban Thường trực), Đỗ Văn Phới, Nguyễn Lam, Bùi Tuấn Quang và Triệu Tài Vinh.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng tặng hoa chúc mừng ông Trần Lưu Quang và ông Mai Văn Chính.

Ông Mai Văn Chính, 63 tuổi, quê ở xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Ông có trình độ Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Kỹ sư Kinh tế nông nghiệp; cao cấp lý luận chính trị.

Ông Mai Văn Chính là Ủy viên Trung ương Đảng khóa X (dự khuyết), XI, XII, XIII; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương;Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Trước năm 2015, ông công tác tại tỉnh Long An và kinh qua các chức vụ như chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở NN&PTNT, Bí thư Huyện ủy Thủ Thừa; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An; Phó Bí thư Tỉnh ủy rồi Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An; Bí thư Tỉnh ủy Long An.

Ông Mai Văn Chính được điều động, phân công làm Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương từ tháng 1-2015 và giữ chức vụ này từ đó tới nay.