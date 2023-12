Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang bị bắt

Ngày 25-12, một nguồn tin cho biết, ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đã bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an bắt tạm giam trong thời hạn 4 tháng về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, quy định tại khoản 3, Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Theo thông tin từ Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra vụ án Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Trung Hậu - Tổng 68, Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh An Giang và các đơn vị liên quan theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 29/QĐ-CSKT-P9 ngày 10/8/2023.

Mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, can thiệp, chỉ đạo giúp Công ty Cổ phần Đầu tư Trung Hậu - Tổng 68 được cấp phép thăm dò, khai thác, điều chỉnh trữ lượng, công suất và khai thác trái quy định của pháp luật tại mỏ cát xã Mỹ Hiệp và Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn, gây thiệt hại tài sản Nhà nước, đã phạm vào tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, quy định tại khoản 3, Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Xe của Bộ Công an xuất hiện tại trụ sở tỉnh An Giang

Ngày 23-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với ông Nguyễn Thanh Bình về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, quy định tại khoản 3, Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, ngày 24-25/12/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các Quyết định, Lệnh nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án; rà soát, kê biên, phong tỏa tài sản của các đối tượng để đảm bảo triệt để thu hồi cho Nhà nước.

Trước đó, từ ngày 11-12, ông Nguyễn Thanh Bình đã có quyết định uỷ quyền điều hành công việc cho Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước điều hành, giải quyết công việc và ký các văn bản thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh trong thời gian ông nghỉ phép.

Ông Nguyễn Thanh Bình, sinh ngày 4-11-1964, tại xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Từ năm 1986 đến năm 2007, ông công tác tại Trường Đại học An Giang, giữ chức vụ Phó bí thư Đảng ủy, phó chủ nhiệm Khoa Sư phạm. Sau đó ông được điều động, bổ nhiệm giữ chức phó giám đốc và giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang. Tháng 1-2013, ông được điều động giữ chức Bí thư Thị ủy Tân Châu và được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2011- 2016. Tháng 5-2019, ông Nguyễn Thanh Bình được bầu giữ chức chủ tịch UBND tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2016-2021. Ngày 30-6-2021, tại kỳ họp thứ nhất, khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026), ông Nguyễn Thanh Bình tái đắc cử chủ tịch tỉnh An Giang.

