Ông trùm xuất khẩu rau quả Đông Nam Á mê sầu riêng Việt Nam 23/08/2024 14:48

Hiệp hội rau củ quả Việt Nam cho biết dựa theo số liệu sơ bộ từ Tổng cục Hải quan, ước tính giá trị xuất khẩu rau quả tháng 8-2024 ước đạt hơn 700 triệu USD. Con số này tăng gần 27% so với tháng trước, và tăng gần 51% so với cùng kỳ năm 2023.

Tính chung 8 tháng đầu năm, giá trị xuất khẩu rau quả ước đạt gần 4,6 tỉ USD, tăng hơn 29% so với cùng kỳ.

Trung Quốc tiếp tục là thị trường nhập khẩu lớn nhất với gần 2,5 tỉ USD rau quả từ Việt Nam trong 7 tháng đầu năm, chiếm tới 64% thị phần.

Tiếp đến là Mỹ, Hàn Quốc với giá trị xuất khẩu lần lượt đạt 189 và 188 triệu USD, tăng 31% và 51%, chiếm 4,88% và 4,87% về thị phần.

Thái Lan tăng nhập khẩu sầu riêng đông lạnh của Việt Nam. Ảnh minh họa: THU HÀ

Đáng chú ý, Thái Lan - ông trùm xuất khẩu nông sản Đông Nam Á - lại tăng nhập khẩu nông sản Việt trong 7 tháng đầu năm, với giá trị đạt 123 triệu USD, tăng 70% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thái Lan đã vươn lên vị trí thứ 4 trong top 10 thị trường xuất khẩu chủ lực của Việt Nam. Đây cũng là quốc gia tăng mua nông sản Việt mạnh nhất trong 7 tháng đầu năm. Điều này giúp thị phần của Thái Lan tăng từ 2% lên 3,15%.

Ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng thư ký Hiệp hội rau quả Việt Nam, cho biết thời gian qua Thái Lan tăng mạnh nhập khẩu sầu riêng của nước ta, trong đó có sầu riêng đông lạnh. Điều này thúc đẩy giá trị xuất khẩu qua thị trường này tăng. Một số lô hàng sầu riêng của Việt Nam được Thái Lan nhập khẩu sẽ được dùng để xuất khẩu ngược sang Trung Quốc.



Ở chiều ngược lại, sơ bộ trong 8 tháng đầu năm, Việt Nam chi hơn 1,5 tỉ USD để nhập khẩu rau quả từ các nước, tăng hơn 19% so với cùng kỳ. Trong đó, Việt Nam chi hơn 32 triệu USD để nhập rau quả từ Thái Lan, tăng 35% so với cùng kỳ năm ngoái với các mặt hàng như chà là, măng cụt, me...