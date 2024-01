(PLO)- Ông Trương Tấn Sơn được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Xây dựng; ông Trương Văn Liếp được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh Long An.

Sáng 2-1, UBND tỉnh Long An tổ chức lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ nhằm kiện toàn lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương.

Video: Ông Trương Tấn Sơn giữ chức Phó Giám đốc Sở Xây dựng Long An

Đến dự có Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức; lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, lãnh đạo Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Văn Út đã trao quyết định bổ nhiệm ông Trương Văn Liếp, Quyền Giám đốc Sở KH&ĐT giữ chức vụ Giám đốc Sở KH&ĐT, kể từ ngày 2-1.

Chủ tịch UBND tỉnh Long An trao quyết định công tác cán bộ cho lãnh đạo các Sở ngành. Ảnh: HUỲNH DU

Tiếp nhận và bổ nhiệm ông Trương Tấn Sơn, nguyên Phó chủ tịch UBND quận Tân Bình, TP.HCM, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Xây dựng kể từ ngày 2-1.

Đồng thời, trao quyết định nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với ông Nguyễn Chí Thiện, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT kể từ ngày 1-1.

Ông Trương Văn Liếp, Giám đốc Sở KH&ĐT phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: HD

Phát biểu nhận nhiệm vụ, thay mặt các cán bộ nhận quyết định, ông Trương Văn Liếp, Giám đốc Sở KH&ĐT hứa sẽ cố gắng phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đồng thời, nâng cao năng lực công tác lãnh đạo, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Ông Dương Anh Đức phát biểu tại buổi công bố quyết định. Ảnh: HUỲNH DU

Chia sẻ tại buổi lễ, ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, bày tỏ cảm ơn sự hỗ trợ, hợp tác giữa TP.HCM và Long An trong việc cùng nhau chia sẻ, phát triển.

Ông mong muốn lãnh đạo tỉnh Long An, Sở Xây dựng Long An hỗ trợ tạo điều kiện cho ông Trương Tấn Sơn hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển của Long An.

Ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Long An, phát biểu tại lễ công bố quyết định. Ảnh: HD

Phát biểu giao nhiệm vụ, Chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Văn Út chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm.

Ông cũng đề nghị các cán bộ lãnh đạo vừa được bổ nhiệm tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, phát huy năng lực bản thân. Phát huy hơn nữa vai trò lãnh đạo trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị, góp phần đưa tỉnh Long An ngày càng phát triển, nâng cao vị thế của tỉnh nhà.

Đối với TP.HCM, Long An sẽ luôn có sự đồng hành và phối hợp tạo điều kiện thu hút nguồn nhân lực, cùng nhau hợp tác, hỗ trợ, phát triển.

Ông Trương Tấn Sơn năm nay 39 tuổi, quê ở Long An. Ông có trình độ chuyên môn là Thạc sĩ Kinh doanh quốc tế, Kỹ sư Xây dựng - địa chính; Cao cấp Lý luận chính trị. Trước đó, Trương Tấn Sơn là Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn TNHH một thành viên (Saigontourist). Tháng 3-2020, kỳ họp thứ 13 (kỳ họp bất thường), nhiệm kỳ 2016-2021, ông Trương Tấn Sơn được HĐND quận Tân Bình, TP.HCM bỏ phiếu bầu chức vụ Phó chủ tịch UBND quận Tân Bình. Đến ngày 22-12-2023, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Long An đã có quyết định tiếp nhận ông Trương Tấn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận Tân Bình, TP.HCM, đến Ban Tổ chức Tỉnh ủy và chờ bố trí công tác, kể từ ngày 18-12-2023.

HUỲNH DU