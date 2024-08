Pep Guardiola giải thích những gì ông làm nếu Man City bị kết tội 15/08/2024 07:52

HLV Pep Guardiola của Man City đã tuyên bố ông sẽ không từ chức nếu câu lạc bộ bị kết tội vi phạm 115 quy định của Premier League kể từ năm 2009. Phiên điều trần của Manchester City về 115 hành vi vi phạm luật của Premier League được cho là sẽ bắt đầu vào tháng tới và dự kiến có phán quyết vào đầu năm 2025.

Man City đã bị buộc tội vào năm ngoái sau cuộc điều tra kéo dài bốn năm của Premier League, với các vi phạm bị cáo buộc từ mùa giải 2009 - 2010. Man City đã phủ nhận các cáo buộc và tuyên bố họ có "bằng chứng toàn diện không thể chối cãi" sẽ minh oan cho họ.

Theo thông tin từ tờ The Times (Anh), phiên điều trần hiện được ấn định sẽ bắt đầu vào tháng 9 với điều kiện không có thêm sự chậm trễ về mặt pháp lý nào nữa. Man City phải đối mặt với việc bị xuống hạng khỏi Premier League nếu những cáo buộc nghiêm trọng nhất chống lại họ được chứng minh.

Man City bị cáo buộc có 115 vi phạm luật công bằng tài chính của Premier League. ẢNH: GETTY

Và HLV Pep Guardiola, người đang bước vào năm cuối của hợp đồng với Man City, trước đó đã khẳng định rằng ông có nhiều khả năng tiếp tục làm HLV của Man City nếu đội xuống hạng hơn là vẫn cạnh tranh ở giải đấu cao nhất.

Khi thông tin phiên điều trần của Man City được ấn định, tờ Mirror (Anh) đã nhắc lại lời bình luận của HLV Pep Guardiola vào năm ngoái, “Hiện tại chúng tôi vô tội cho đến khi chứng minh được chúng tôi có tội. Tôi biết mọi người muốn điều đó (muốn Man City bị kết tội). Tôi biết, tôi cảm thấy điều đó. Tôi sẽ chờ và xem xét. Sau khi bản án được đưa ra, chúng tôi sẽ đến đây và giải thích.

Nhưng chắc chắn tôi sẽ không cân nhắc đến tương lai của mình nếu nó phụ thuộc vào việc Man City ở lại Premier League hay ở League One. Chắc chắn rồi, sẽ có nhiều cơ hội tôi ở lại đội bóng hơn nếu chúng tôi ở League One so với khi chúng tôi ở Champions League”.

Vào tháng 11 năm ngoái, Pep Guardiola tiếp tục bị truyền thông hỏi dồn sau khi Everton bị trừ 10 điểm ở Premier League vì vi phạm Quy tắc Lợi nhuận và Bền vững (PSR) của Premier League. Tuy nhiên, chiến lược gia người Tây Ban Nha Pep Guardiola khẳng định hai trường hợp này "hoàn toàn khác nhau".

Pep Guardiola giải thích ông sẽ ở lại Man City nếu đội bóng bị kết tội gian lận tài chính. ẢNH: GETTY

HLV Pep Guardiola của Man City nói, “Mọi người nói tại sao Everton bị phạt trừ 10 điểm, tại sao Man City lại không? Đó là hai trường hợp khác nhau, thành thật mà nói, nó không giống nhau. Tôi đã nói chuyện với người của mình, họ nói rằng nó hoàn toàn khác nhau.

Được thôi, câu hỏi về chúng tôi dài hơn vì nó phức tạp hơn với cáo buộc 115 lần vi phạm. Vậy hãy đợi. Sau đó, khi luật sư của cả hai bên trình bày vụ án trước thẩm phán và có phán quyết, bạn có thể hỏi tôi câu hỏi đó”.