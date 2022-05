Phản diện Iron Man 2 tái xuất trong phim kinh dị phù thủy lấy bối cảnh chiến tranh

Những sự kiện rùng rợn ập đến khi họ đối mặt với thế lực siêu nhiên khiến từng thành viên lần lượt bỏ mạng.

Phim kinh dị phù thủy lấy bối cảnh chiến tranh độc đáo

Warhunt (tựa Việt: Rừng săn người) lấy bối cảnh Thế chiến II khi một chiếc máy bay quân sự Mỹ bất ngờ mất tích trong khu rừng phía sau phòng tuyến của Đức.

Vì máy bay có chứa tài liệu mật, Đại tá Johnson (Mickey Rourke) phái một nhóm lính đặc nhiệm do Trung sĩ Brewer (Robert Knepper) và Walsh (Jackson Rathbone) dẫn đầu thực hiện nhiệm vụ giải cứu.

Những tưởng đây sẽ là nhiệm vụ dễ dàng nhưng họ dần nhận ra những chi tiết bất thường như la bàn không hoạt động, đàn quạ đen luôn bay xung quanh một cách bí ẩn.

Cơn ác mộng ập đến khi họ phát hiện ra xác một toán lính Đức bị treo ngược trên cây với cơ thể thối rữa và không hề có nội tạng.

Hóa ra, nhóm quân nhân xấu số đã vô tình bước vào lãnh địa của phù thủy. Những người lính bắt đầu chứng kiến hàng loạt ảo ảnh đáng sợ.

Từng thành viên trong nhóm liên tục bị sát hại hoặc chịu vô số lời nguyền tàn độc trên cơ thể. Nhiệm vụ giải cứu bỗng chốc biến thành cuộc chiến sinh tồn rùng rợn.

Đối mặt với những mụ phù thủy quyền năng, nhóm lính Mỹ như lạc vào mê hồn trận kinh hoàng khi mọi thứ trước mặt chưa chắc đã là sự thật và cái chết đau đớn luôn chực chờ.

Thế nhưng, tất cả vẫn chưa kết thúc khi các phù thủy còn có một âm mưu ghê rợn hơn ở phía trước. Bối cảnh Thế chiến II và yếu tố kinh dị về phù thủy trong Warhunt là một sự kết hợp đầy mới lạ khi mang đến bầu không khí chết chóc ám ảnh.

Sự trở lại của phản diện trong Iron Man 2 và ngôi sao Chạng vạng

Không những thế, bộ phim còn sở hữu nhiều cái tên quen thuộc với khán giả. Mickey Rourke là một ngôi sao hành động gạo cội với Once Upon a Time in Mexico (2003), Man on Fire (2004) hay The Wrestler” (2008).

Ông còn là phản diện trong Iron Man 2 (2010) và từng góp mặt trong The Expendables (2010).

Robert Knepper là ngôi sao chuyên trị vai phản diện trong Prison Break, Hitman (2007), Transporter 3 (2008) và Jack Reacher: Never Go Back (2016).

Cuối cùng, Jackson Rathbone chính là “mỹ nam” từng đốn tim nhiều cô gái trên toàn thế giới qua vai Jasper trong loạt Twilight.

Rừng săn người khởi chiếu trên toàn quốc từ hôm nay, 15-3.