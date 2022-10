Phán quyết cuối vụ bà Nguyễn Phương Hằng kiện nhà báo Đức Hiển

(PLO)- TAND tỉnh Bình Dương đã bác kháng cáo của người đại diện cho bà Nguyễn Phương Hằng là luật sư Hồ Nguyên Lễ và giữ nguyên Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án của TAND TP Thủ Dầu Một.

Theo nguồn tin của PLO, vào ngày 24-9, TAND tỉnh Bình Dương đã ra Quyết định giải quyết việc kháng cáo (QĐGQVKC) đối với Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án bà Nguyễn Phương Hằng kiện nhà báo Đức Hiển.

Trước đó, vào đầu tháng 6-2022, người đại diện của bà Hằng là luật sư Hồ Nguyên Lễ có các đơn kháng cáo yêu cầu hủy quyết định đình chỉ giải quyết vụ án “tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng” ngày 30-5 của TAND TP Thủ Dầu Một.

Trong đơn kháng cáo, ông Lễ có trình bày và cung cấp chứng cứ cho rằng ngày 25, 26, 27 tháng 5-2022, ông Lễ không có mặt tại địa chỉ ở quận 3, TP.HCM nên không thể nhận giấy triệu tập của Tòa án; còn ngày 28, 29 tháng 5-2022 là thứ bảy, chủ nhật. Ngày 30-5, ông mới nhận được giấy triệu tập và cũng là ngày tòa án ra quyết định đình chỉ nên việc không đến làm việc đúng thời gian triệu tập là khách quan.

Tuy nhiên, cấp phúc thẩm xét thấy trong tài liệu, chứng cứ ông Lễ cung cấp theo đơn kháng cáo thể hiện việc ông này không có mặt tại địa chỉ được tòa án triệu tập vì lí do khách quan là không có căn cứ.

TAND tỉnh Bình Dương đã viện dẫn căn cứ pháp lý khoản 16 Điều 70, điểm c khoản 1 Điều 217 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 và nhận định việc ông Lễ vắng mặt hai lần theo giấy triệu tập của Tòa án mà không có lý do chính đáng nên Tòa án cấp sơ thẩm đình chỉ giải quyết vụ án là có căn cứ.

Ngoài ra, theo cấp phúc thẩm, thì Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã có Bản kết luận điều tra vụ án hình sự và đề nghị truy tố vụ án “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, do bà Hằng có hành vi xúc phạm nghiêm trọng đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân, trong đó có nhà báo Đức Hiển.

Từ những phân tích cũng như các lý lẽ nêu trên, TAND tỉnh Bình Dương đã bác kháng cáo của người đại diện hợp pháp của bà Hằng là ông Lễ, giữ nguyên Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự sơ thẩm của TAND TP Thủ Dầu Một. Bà Hằng phải chịu án phí dân sự phúc thẩm là 300 ngàn đồng.

Con trai bà Nguyễn Phương Hằng xin nộp 10 tỉ đồng bảo đảm cho mẹ tại ngoại (PLO)- Ông Nguyễn Quang Tuấn xin được đặt tiền để bảo đảm là 10 tỉ đồng để thay thế biện pháp ngăn chặn tạm giam cho bị can Nguyễn Phương Hằng đến khi kết thúc vụ án.

HOA THI