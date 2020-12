2 thanh niên đổi tiền giả lấy... tù thật

TAND TP Tân An, Long An vừa xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Tô Trần Minh Phương (sinh năm 1997) 3 năm 6 tháng tù, Nguyễn Minh Trí (sinh năm 1996) 3 năm tù cùng về tội lưu hành tiền giả.



Ảnh minh họa



Theo cáo trạng, ngày 4-2, Công an phường 4, TP Tân An nhân được tố giác về việc có hai đối tượng đi xe đạp sử dụng tiền giả mua hàng tại tiệm tạp hóa. Quá trình xác minh, truy tìm, công an phát hiện Phương và Trí với bốn tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng.

Cả hai thừa nhận bốn tờ tiền này là giả, nhận từ một người đàn ông tên Nguyễn Thanh Hùng. Theo thỏa thuận, nếu Phương tiêu thụ được sẽ chia đôi.

Từ lời khai của Phương, cơ quan chức năng đã tiến hành làm việc với ông Hùng nhưng ông này không thừa nhận. Ngoài lời khai của Phương, không có tài liệu chứng cứ nào chứng minh ông Hùng có hành vi tàng trữ tiền giả nên cơ quan điều tra không khởi tố ông này.

Tại phiên tòa, Phương, Trí khai nghiện ma túy, đổi tiền giả thành tiền thật để mua ma túy sử dụng. Các bị cáo biết hành vi của mình là vi phạm, xin giảm nhẹ hình phạt.

HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo là nguy hiểm, xem thường pháp luật vaf tuyên án như trên.