Bất ngờ vụ đòi 5 tỉ vì bị đưa thông tin cá nhân lên website

Mới đây, bà NTBML nhận được quyết định chuyển hồ sơ vụ án của TAND TP.HCM cho TAND quận 7 trong vụ bà kiện công ty quản lý quỹ M. đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật.

Theo TAND TP.HCM, trước kia TAND quận 7 chuyển hồ sơ vụ án lên với lý do cần ủy thác tư pháp cho cơ quan đại diện nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở Canada, Cộng hòa Philippines, Hợp chúng quốc Hoa Kỳ theo khoản 3 Điều 35 BLTTDS 2015.

Vụ án có yếu tố nước ngoài nên TAND quận 7 chuyển hồ sơ lên để giải quyết theo thẩm quyền.



Bà L. tại phiên tòa sơ thẩm ngày 14-11-2019. Ảnh: YC

Tuy nhiên, theo TAND TP.HCM, trong hồ sơ không có tài liệu, chứng cứ nào do đương sự cung cấp hoặc do cơ quan có thẩm quyền xác nhận cần phải ủy thác cho cơ quan đại diện nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài. Do đó không có cơ sở để xác định vụ án trên thuộc thẩm quyền giải quyết của TAND TP.HCM.



Vì vậy, căn cứ Điều 32, Điều 35, Điều 39, Điều 41 BLTTDS 2015, TAND TP.HCM chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án về lại TAND quận 7 để giải quyết theo thẩm quyền.

Cạnh đó, mới đây, bà L. cũng nhận được văn bản của Phòng An ninh kinh tế, Công an TP.HCM về kết quả xử lý đơn tố cáo của bà L.

Sau khi xem xét đơn tố cáo và các tài liệu do bà L. cung cấp, Phòng An ninh kinh tế cho rằng đối với nội dung tố cáo sai phạm trong hoạt động của công ty quản lý quỹ M. có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Tuy nhiên, chưa đủ căn cứ xác định các hành vi này vi phạm pháp luật hình sự. Phòng An ninh kinh tế TP.HCM sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước để tiếp tục làm rõ và sẽ thông báo đến bà khi có kết quả.

Riêng đối với nội dung bà L. tố cáo hành vi hối lộ của tổng giám đốc công ty quản lý quỹ M. cho nhân viên Ủy ban Chứng khoán nhà nước không thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng An ninh kinh tế. Vì vậy, đề nghị bà L. liên hệ Bộ Công an để được hướng dẫn giải quyết theo thẩm quyền quy định.

