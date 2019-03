Bị cáo nói không khỏe, thiếu minh mẫn, đề nghị tòa hoãn xử

Luật sư không phạm tội Điểm đáng chú ý trong vụ án này là tính tiết liên quan đến Luật sư Nguyễn Vũ Điềm (đoàn luật sư TP.HCM). Theo cáo trạng, Nhân có đến gặp để nhờ LS tư vấn pháp luật. LS Điềm biết rõ sự việc bắn anh Phong và đã hướng dẫn Nhân làm giấy đầu thú. Nhân hẹn về sắp xếp công việc xong sẽ đến nhờ đưa đi đầu thú nhưng sau đó Nhân bị bắt nên không đến được. Đến ngày 22-3-2018, do không thấy Nhân đến như đã hẹn nên LS Điềm đã đến công an quận Tân Phú trình báo sự việc. Do đó, hành vi của LS Điềm không phạm tội không tố giác tội phạm. VKS chỉ truy tố Quang, Nhân tội giết người; Hồng tội cố ý gây thương tích...