Cựu phó chánh án Nguyễn Hải Nam bị phạt 17 tháng tù

VKS nói về quyết định tố tụng của công an và VKSND quận 1 Đáng chú ý, tại tòa, luật sư của bị cáo Nguyễn Hải Nam đề nghị khởi tố vụ án xâm phạm tư pháp đối với công an, VKSND quận 1. Lý do cơ quan tố tụng biết rõ ông Nam là thẩm phán bởi ông có thời gian dài công tác tại tòa. Ngoài ra, các biên bản làm việc trước đó đều thể hiện việc này, trong khi theo quy định, công an và VKSND quận 1 không có thẩm quyền tiến hành tố tụng đối với ông Nam. Đối đáp, VKS cho rằng sau khi sự việc xảy ra, chưa có văn bản xác định ông Nam là thẩm phán. Công an quận 1 cũng có văn bản yêu cầu TAND TP.HCM cung cấp tài liệu chứng minh ông Nam là thẩm phán. Sau khi xác định ông Nam là thẩm phán, CQĐT Công an quận 1 đã có văn bản gửi Công an TP.HCM về việc chuyển hồ sơ lên cấp trên điều tra. Vì vậy, đại diện VKS xác định quá trình điều tra, khởi tố vụ án là đúng quy định, đúng pháp luật.