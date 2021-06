Ngày 8-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình cho biết cơ quan này đã đề nghị VKS cùng cấp truy tố Nguyễn Xuân Đường (Đường “nhuệ”, SN 1971, trú TP Thái Bình) cùng con nuôi của Đường là Bùi Mạnh Tiến (Tiến “trắng”, SN 1995, trú huyện Vũ Thư) về tội xâm phạm chỗ ở của công dân.

Đường “nhuệ” và Tiến “trắng” bị đề nghị truy tố tội xâm phạm chỗ ở của công dân theo khoản 1 Điều 124 BLHS 1999 do vụ án xảy ra tháng 10-2017. Nhóm Đường “nhuệ”, Tiến “trắng” được xác định đã chiếm giữ Công ty TNHH Lâm Quyết là trụ sở doanh nghiệp, đồng thời là chỗ ở của gia đình giám đốc Nguyễn Văn Lẫm (phường Trần Lãm, TP Thái Bình).

Theo bản kết luận điều tra ngày 5-6, Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình xác định khoảng tháng 1-2017, vợ chồng ông Lẫm vay của vợ chồng Đường “nhuệ” 1,7 tỷ đồng.



Công ty Lâm Quyết sau khi bị nhóm Đường "nhuệ" cưỡng chiếm đã bị đập phá tan hoang.

Tới chiều 3-10-2017, sau khi nghe tin vợ chồng ông Lẫm rời khỏi TP Thái Bình, Đường “nhuệ” cùng Tiến “trắng” đã đến trụ sở Công ty Lâm Quyết tìm vợ chồng ông Lẫm đòi tiền.

Thấy có một số người cùng xe tải, xe cẩu ở cổng và sân công ty, Đường nói mọi người không được lấy tài sản mà phải chờ vợ chồng ông Lẫm về giải quyết nên mọi người ra về.



Sau đó, theo chỉ đạo của Đường, Tiến cùng một số đàn em (chưa xác định được tên tuổi địa chỉ) ở lại, ăn ngủ sinh hoạt tại văn phòng Công ty Lâm Quyết (trong văn phòng này có phòng ngủ của vợ chồng ông Lẫm).

Đến sáng 4-10-2017, một số công nhân đến làm việc, thấy có 3-4 đàn em Đường “nhuệ” ở trong công ty, trong đó có Tiến “trắng” nên họ ra về. Nhóm đàn Tiến “trắng” chiếm giữ văn phòng, hai người em của ông Lẫm ở dãy nhà công nhân phía sau.

Chiều 6-10-2017, hai người em của ông Lẫm bị Đường cho người đuổi khỏi trụ sở công ty. Tiến “trắng” cùng nhóm đàn em tiếp tục ăn ngủ, sinh hoạt tại Công ty Lâm Quyết, đến chiều 19-10-2017 sau khi có chỉ đạo của Đường mới rời đi.

Theo kết luận điều tra, từ ngày 3 đến 19-10-2017, Đường “nhuệ” đã chỉ đạo Tiến “trắng” xâm nhập, chiếm giữ trái phép, ăn ngủ, sinh hoạt tại văn phòng Công ty Lâm Quyết là chỗ ở và làm việc của vợ chồng ông Lẫm khi không được sự đồng ý của vợ chồng ông. Cơ quan điều tra xác định đây là hành vi xâm phạm chỗ ở của công dân.

Trước đó, hành vi xâm phạm chỗ ở do Đường "nhuệ" và đàn em thực hiện từng bị điều tra, tuy nhiên sau đó Công an TP Thái Bình xác định hành vi không cấu thành tội phạm

Cụ thể là: Năm 2017, sau khi bị Đường "nhuệ" cưỡng chiếm công ty, gọi điện dọa giết, ông Lẫm đã tố giác tội phạm và Công an TP Thái Bình đã thụ lý giải quyết tin báo. Tuy nhiên, ngày 29-3-2018, Công an TP Thái Bình ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự vì cho rằng hành vi không cấu thành tội phạm.

Trong quyết định, Công an TP Thái Bình cho rằng không có việc Đường “nhuệ” đuổi công nhân, không có căn cứ xác định Đường “nhuệ” chiếm giữ tài sản Công ty Lâm Quyết. Việc Đường “nhuệ” tung hình ảnh gia đình ông Lẫm lên Facebook, gọi điện thoại dọa chặt chân, giết ông cũng được Công an TP Thái Bình kết luận là do Đường “nhuệ” bức xúc, làm vậy để đòi nợ “chứ không có mục đích nào khác”.

Kiến nghị phục hồi điều tra Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 11-5-2020 xử vợ chồng ông Lẫm về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, TAND Cấp cao tại Hà Nội cho rằng việc Công an TP Thái Bình không khám nghiệm hiện trường mà đã ra kết luận không có dấu hiệu tội phạm là không phù hợp.

Tòa nhận định tại hiện trường có xáo trộn, có dấu hiệu bị đập phá. Nhiều nhân chứng xác nhận Đường cùng đàn em đuổi hết mọi người, chiếm giữ công ty trong 16 ngày. Chứng cứ là file ghi âm mà bị cáo giao nộp cho CQĐT thể hiện nội dung cuộc điện thoại Đường đã chiếm giữ, ép bị cáo phải gán doanh nghiệp cho Đường. CQĐT đã không tổ chức đối chất làm rõ các nội dung này. Tòa kiến nghị VKS và CQĐT Công an tỉnh Thái Bình hủy quyết định không khởi tố vụ án hình sự nhóm Đường "nhuệ" chiếm giữ doanh nghiệp, phục hồi điều tra vụ án xảy ra tại Công ty Lâm Quyết.