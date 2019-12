Diễn biến tố tụng mới vụ cô gái 18 tuổi bị đánh đến sẩy thai

Như PLO đã thông tin, ngày 11-4, Công an xã Vĩnh Lộc B chuyển nguồn tin báo tội phạm về việc một cô gái 18 tuổi đang mang thai tháng thứ sáu bị một nhóm người bắt giữ trong nhiều ngày. Nhóm người này đã bỏ đói, tra tấn liên tục khiến cô sẩy thai . Thai nhi bị ném ở một nơi thuộc quận Bình Tân. Ngay sau khi tiếp nhận, Công an huyện Bình Chánh đã tạm giữ Khang, nghề nghiệp làm hồ, không nơi cư trú nhất định, không nơi đăng ký hộ khẩu thường trú. Điều tra ban đầu cho thấy Khang cùng Dũng và Huyền đến huyện Đức Hòa (Long An) bắt cô gái 18 tuổi đưa lên một căn nhà ở huyện Bình Chánh, TP.HCM. Tại đây, nhóm người do Dũng cầm đầu đã tra tấn cô gái dã man như thời trung cổ. Cô nhiều lần trốn chạy, cầu cứu nhưng không thành...