Đứng đợi bạn ở cây xăng với 133 ống heroin trong túi quần

VKSND huyện Đông Hòa (Phú Yên) vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam của cơ quan CSĐT công an huyện cùng cấp đối với Nguyễn Ngọc Giang (trú xã Hòa Tân Đông, huyện Đông Hòa) về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo hồ sơ, tối 3-11, Công an huyện Đông Hòa phối hợp với Công an thị trấn Hòa Vinh tiến hành tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thị trấn Hòa Vinh.



Ảnh minh họa.

Quá trình tuần tra, công an phát hiện Giang đang đứng cạnh xe mô tô BKS 78G1-451.32 tại cửa hàng xăng dầu số 3 Hòa Vinh (thị trấn Hòa Vinh) có biểu hiện khả nghi nên đã tiến hành kiểm tra.

Công an phát hiện trong túi quần của Giang có một lọ nhựa màu vàng, ghi chữ “Play”, nắp đậy màu xanh có 79 đoạn ống nhựa màu trắng hàn kín hai đầu. Ngoài ra còn một hộp nhựa màu đen, ghi chữ “Honey-Lemon” có 54 đoạn ống nhựa màu trắng hàn kín hai đầu, bên trong mỗi đoạn ống nhựa chứa chất bột dạng màu trắng.

Qua đấu tranh, Giang khai nhận 133 ống trên là ma túy. Số ma túy này là do Giang mua lại từ một người (chưa rõ danh tính) tại TP Nha Trang (Khánh Hòa) để sử dụng. Giang đang đứng đợi bạn ở cây xăng để đi ăn tối thì bị lực lượng tuần tra phát hiện bắt giữ.

Tại Bản kết luận giám định số 202/GĐ-PC09 ngày 10-11 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Phú Yên, chất bột màu trắng trong 133 đoạn ống nhựa được hàn kín hai đầu nói trên là heroin, khối lượng 4,315 gam.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ.