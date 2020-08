Đường ‘nhuệ’ lãnh 30 tháng tù sau nhiều năm vô sự

Chuyển công tác ông Cao Giang Nam Như Pháp Luật TP.HCM từng thông tin, sáng 18-11-2014, anh Mai Thế Duy (sinh năm 1988) và mẹ là bà Đinh Thị Lý (sinh năm 1964) đến trụ sở Công an phường Trần Lãm (TP Thái Bình) để giải quyết việc tiền bạc với chị Nguyễn Thị Thanh Giang (sinh năm 1980, quê Nghệ An, trú Hà Nội). Do trước đó bà Lý có gọi điện thoại nói đàn em của Đường “nhuệ” lấy trộm xe máy của con bà nên Đường cũng đến công an phường gặp bà Lý. Tại đây, hai bên xảy ra cự cãi, Đường dùng tay kẹp cổ bà Lý. Anh Duy thấy thế chạy tới can ngăn. Đường “nhuệ” liền xoay người qua, dùng cườm tay đánh trúng hàm anh Duy khiến anh này bị vỡ xương hàm, tổn hại 15% sức khỏe. Ngày 5-1-2015, Công an TP Thái Bình khởi tố vụ án cố ý gây thương tích để điều tra đối với Đường “nhuệ”. Tuy nhiên, đến ngày 5-7-2015, Công an TP Thái Bình lại ra quyết định tạm đình chỉ điều tra với lý do hết thời hạn điều tra, chưa xác định được bị can. Sau khi Đường “nhuệ” bị bắt vì vụ án cố ý gây thương tích khác, ngày 14-4, Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án. Sau đó không lâu, ông Cao Giang Nam, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình, người ký quyết định tạm đình chỉ vụ án, đã được điều chuyển về giữ chức phó trưởng Phòng tham mưu, Công an tỉnh Thái Bình. Liên quan tới quyết định tạm đình chỉ khiến vụ án chìm xuồng suốt sáu năm qua, cuối tháng 4, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao cũng đã vào cuộc. Các cán bộ thuộc Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã làm việc với bà Đinh Thị Lý để làm rõ các tình tiết trong vụ Đường được tạm đình chỉ. Đồng thời, cơ quan này cũng xem xét quy trình tiến hành tố tụng xem có hành vi xâm phạm hoạt động tư pháp hay không.