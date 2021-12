Sáng nay (23-12), TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử vụ án giả mạo trong công tác xảy ra tại Trường ĐH Đông Đô.

10 bị cáo cùng bị truy tố về tội giả mạo trong công tác, trong đó có Dương Văn Hòa (hiệu trưởng), Trần Kim Oanh và Lê Ngọc Hà (cùng là phó hiệu trưởng), Trần Ngọc Quang (phó trưởng Phòng đào tạo và quản lý sinh viên)…

Không học, không thi vẫn được cấp bằng

Theo cáo trạng, Trường ĐH Đông Đô chưa làm thủ tục đề nghị và chưa được Bộ GD&ĐT cho phép đào tạo văn bằng 2, trong đó có ngành ngôn ngữ tiếng Anh.



Cơ quan An ninh điều tra tống đạt quyết định khởi tố đối với các bị can

tại Trường ĐH Đông Đô. (Ảnh do công an cung cấp)

Quá trình tuyển sinh đào tạo, Trần Khắc Hùng (chủ tịch HĐQT trường, hiện đang bỏ trốn) thấy nhiều người có nhu cầu lấy văn bằng 2 ngành ngôn ngữ Anh. Hùng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chỉ đạo ban giám hiệu, Viện đào tạo liên tục, Viện 4.0… thực hiện cấp văn bằng 2 giả của hệ chính quy ngành ngôn ngữ Anh cho người có nhu cầu lấy bằng không qua tuyển sinh, đào tạo theo quy định.



Theo đó, trường này tiếp nhận hồ sơ học viên, không tổ chức thi đầu vào, không đào tạo theo tín chỉ mà hướng dẫn học viên hợp thức các bài thi bằng hình thức phát đề và đáp án cho học viên chép lại. Cá biệt có trường hợp còn không cần hợp thức hóa bài thi nhưng vẫn được cấp bằng.

Đặc biệt, sau khi bị Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Bộ Công an phát hiện, các đối tượng thuộc Trường ĐH Đông Đô có dấu hiệu tiêu hủy nhiều hồ sơ lý lịch của học viên và sổ sách liên quan đến việc đào tạo văn bằng 2 ngành ngôn ngữ Anh, gây khó khăn cho công tác điều tra nhưng đến nay chưa xác định được ai là người thực hiện.

Đến nay, kết quả điều tra xác định từ tháng 4-2018 đến tháng 3-2019, Hùng và đồng phạm đã làm, cấp bằng, giấy chứng nhận giả cho 431 trường hợp, thu lợi bất chính hơn 7,1 tỉ đồng.

Cơ quan điều tra đã làm rõ 210 trường hợp được cấp văn bằng, giấy chứng nhận giả và đã được sử dụng. Còn 221 trường hợp chưa xác định được nơi cư trú, đơn vị công tác.

Trong số 210 trường hợp được cấp bằng và chứng chỉ giả của Trường ĐH Đông Đô (công an đã làm rõ), 76 người đã sử dụng vào mục đích cá nhân, gồm: 67 người làm nghiên cứu sinh, hai người học thạc sĩ, bốn người kê khai hồ sơ công chức và viên chức, ba người thi công chức hoặc thi thăng hạng.

Cơ quan ANĐT đã có văn bản kiến nghị cơ quan chủ quan xem xét, xử lý trách nhiệm của các công chức, viên chức, đảng viên được cấp văn bằng giả; đồng thời kiến nghị các cơ sở đào tạo xem xét, hủy kết quả sử dụng văn bằng giả.

Nhiều đơn vị thuộc Bộ GD&ĐT có phần trách nhiệm

Đáng chú ý, trong vụ án này, cơ quan điều tra xác định Trường ĐH Đông Đô chưa làm thủ tục đề nghị Bộ GD&ĐT cho phép tuyển sinh, đào tạo bằng ĐH thứ hai nhưng từ năm 2015 đến 2017, Vụ Kế hoạch - Tài chính (Bộ GD&ĐT) đã thông báo chỉ tiêu tuyển sinh văn bằng 2 hệ chính quy cho trường này.

Cùng với đó, Vụ Giáo dục ĐH đã xét duyệt, đăng tải trên cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT đề án tuyển sinh các năm 2017, 2018, 2019 có chỉ tiêu văn bằng 2 hệ chính quy của Trường ĐH Đông Đô.

Chưa hết, năm 2018, đoàn kiểm tra số 1 của Bộ GD&ĐT đã làm việc nhưng không phát hiện được Trường ĐH Đông Đô chưa được phép đào tạo văn bằng 2 ngành ngôn ngữ Anh.

Cơ quan ANĐT nhận định việc làm của các đơn vị, cá nhân nêu trên đã vi phạm Quyết định 22/2001 của bộ trưởng Bộ GD&ĐT quy định về đào tạo cấp bằng ĐH thứ hai và thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra.

Tuy nhiên, Quyết định 22/2001 được ban hành từ năm 2001, sau đó nhiều quy định của pháp luật được ban hành (Luật Giáo dục ĐH năm 2012, Luật Đầu tư năm 2014) nhưng Bộ GD&ĐT chưa kịp thời thể chế để quản lý hoạt động tuyển sinh, đào tạo bằng ĐH thứ hai, chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong quản lý việc thực hiện quy chế tuyển sinh, quy chế đào tạo; chưa chỉ đạo kịp thời công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động đối với Trường ĐH Đông Đô theo đúng quy định.

Do vậy, Cơ quan ANĐT Bộ Công an đã có công văn kiến nghị bộ trưởng Bộ GD&ĐT xem xét, xử lý nghiêm đối với các cá nhân có trách nhiệm theo quy định của pháp luật và chỉ đạo khắc phục.