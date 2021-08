TAND Cấp cao tại TP.HCM đã tuyên hủy một phần quyết định xử phạt vi phạm hành chính của chủ tịch UBND quận Thủ Đức (nay là TP Thủ Đức) vì không xác định được đối tượng vi phạm, đã quá thời hiệu xử phạt.

Tuy nhiên, do căn nhà nằm trong hành lang an toàn lưới điện cao áp 110 kV Linh Trung, chủ nhà cũ đã nhận tiền bồi thường, cam kết giao trả đất cho Nhà nước và thực tế nhà này vẫn nằm trong hành lang lộ giới giao thông nên không được phép tồn tại. Do đó, chủ tịch UBND quận Thủ Đức ban hành quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là đúng quy định tại khoản 2 Điều 58, khoản 2 Điều 65 Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012.

Theo nội dung vụ án, ngày 5-11-2015, UBND phường Linh Trung lập biên bản ông Trần Duy Sang tại địa chỉ: Không số, tổ 11, quốc lộ 1, khu phố 5, phường Linh Trung có hành vi xây dựng không phép.

Ngày 12-11-2015, chủ tịch UBND quận Thủ Đức ban hành quyết định xử phạt ông Sang 6,25 triệu đồng và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc phá dỡ phần xây dựng vi phạm. Quyết định xử phạt xác định thời điểm vi phạm là tháng 10-2015.

Ông Sang không đồng ý vì nhà, đất ông nhận chuyển nhượng năm 2004, không phải mới xây dựng năm 2015. Ông khiếu nại nhưng cả chủ tịch UBND quận Thủ Đức và chủ tịch UBND TP.HCM đều bác đơn. Ông Sang đi kiện để hủy quyết định xử phạt hành chính đối với ông.

Ngày 30-9-2020, TAND TP.HCM bác yêu cầu khởi kiện của ông Sang. Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện VKSND Cấp cao tại TP.HCM đề nghị giữ nguyên án sơ thẩm.

Tuy nhiên, HĐXX phúc thẩm sau khi xem xét đã nhận định rằng không có chứng cứ chứng minh ông Sang xây mới nhà vào tháng 10-2015.

HĐXX phúc thẩm phân tích: Biên bản vi phạm hành chính lập có nội dung ông Sang có hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép. Tuy nhiên, biên bản này cũng xác định công trình hoàn thiện đi vào sử dụng.

Mặt khác, theo hồ sơ thì diện tích và cấu trúc của nhà, đất từ năm 2004 đến thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính không thay đổi. Do đó có đủ căn cứ xác định tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính, ông Sang không có hành vi xây dựng… Do đó, biên bản vi phạm hành chính xác định ông Sang mới xây dựng công trình, kiến trúc vào tháng 10-2015 là không đúng. Chủ tịch UBND quận Thủ Đức căn cứ biên bản lập không đúng để xử phạt ông Sang 6,25 triệu đồng nên quyết định xử phạt cũng không đúng pháp luật. Tuy nhiên, do nhà, đất này nằm trong hành lang lộ giới giao thông nên không được phép tồn tại.