Ngày 16-8, TAND tỉnh Kiên Giang mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Văn Dương (30 tuổi) và Nguyễn Văn Khánh (23 tuổi, cùng ngụ huyện U Minh Thượng) lần lượt 18 tháng tù và 12 tháng tù về tội chống người thi hành công vụ



Theo cáo trạng, tối 4-8, Dương, Khánh và ba người bạn tổ chức nhậu tại một nhà máy nước đá thuộc ấp Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Hòa, huyện U Minh Thượng. Kết thúc “tăng 1”, Dương rủ Khánh và hai người khác về vuông tôm của Dương ở ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh Hòa để nhậu tiếp “tăng 2”.



Hai bị cáo Nguyễn Văn Dương và Nguyễn Văn Khánh tại tòa. Ảnh: VĂN VŨ

Tàn cuộc, Dương điều khiến xe mô tô chở theo Khánh và rủ nếu có bị chốt kiểm soát chặn xe thì chống đối không chấp hành và đánh luôn, Khánh đồng ý.

Khi lưu thông đến lộ nông thôn thuộc ấp Vĩnh Thành thì gặp chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 của xã Vĩnh Hòa, Dương liền rú ga, nẹt pô gây mất an ninh trật tự.

Thấy vậy, Đại úy Lê Minh Tú, Công an xã Vĩnh Hòa đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện và yêu cầu Dương, Khánh xuống xe để kiểm tra giấy tờ.

Tuy nhiên, theo lời rủ trước đó, cả Dương và Khánh không chấp hành theo yêu cầu của cán bộ làm nhiệm vụ, mà còn dùng lời lẽ thô tục mắng chửi rồi lao vào đánh Đại úy Tú.

Lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt đã khống chế, bắt giữ Khánh, Dương bàn giao cho công an tỉnh. Say đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Dương, Khánh về hành vi chống người thi hành công vụ.