Sắp xử vụ Triệu Quân Sự trốn khỏi trại giam

Ngày 16-12, nguồn tin của PLO cho biết: Ngày 18-12, Tòa án Quân sự Quân khu 5 dự kiến đưa ra xét xử vụ Triệu Quân Sự (29 tuổi, dân tộc Nùng, trú xã Phú Cường, huyện Đại Từ, Thái Nguyên) trốn khỏi trại giam.

Theo đó, Sự bị truy tố về tội trốn khỏi nơi giam giữ và trộm cắp tài sản.



Phạm nhân Triệu Quân Sự. Ảnh: TN

Như PLO đã thông tin, chiều 3-6, phạm nhân Sự trốn khỏi Trại giam T10 (Quân khu 5) đóng trên huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi. Sau khi rời trại, phạm nhân này đã cướp điện thoại và trộm xe máy của người dân trên đường trốn chạy. Đến chiều 4-6, Sự sử dụng xe máy trộm được chạy đến chân đèo Hải Vân thì bị lực lượng chức năng phát hiện.

Sự tăng tốc chạy lên đèo khoảng 2 km thì vứt xe ngay lề đường, leo lên triền đồi, chạy trốn vào rừng.

Hàng trăm chiến sĩ quân đội thuộc Quân khu 5, Công an TP Đà Nẵng, tỉnh Thừa Thiên-Huế đã được huy động để truy bắt người này.

Qua nhiều ngày theo dõi, lúc 20 giờ ngày 18-6, Công an TP Tam Kỳ cùng với Công an phường An Mỹ bắt Sự tại quán internet HT, hẻm 155/111 đường Hùng Vương, TP Tam Kỳ.

Bước đầu Sự khai nhận, khi đến khu vực đèo Hải Vân thì bị CSGT truy đuổi nên vứt xe chạy lên đèo bỏ trốn. Tại đây, Triệu Quân Sự chờ trời tối rồi men theo đường rừng xuống biển đi đến quận Liên Chiểu rồi vào trung tâm TP Đà Nẵng.

Sau đó, Sự đi từ Đà Nẵng vào TP Hội An. Khoảng vài ngày sau, Sự vào TP Tam Kỳ, vào quán internet chơi game, đến khoảng 20 giờ ngày 18-6 thì bị bắt.

Trước đó, ngày 24-8-2012, Triệu Quân Sự bị bắt vì tội danh giết người, cướp tài sản và đào ngũ, bị kết án chung thân. Ngày 8-11-2015, Sự dùng vật nhọn cưa song sắt cửa sổ buồng giam vượt tường trốn khỏi Trại giam T10.

Một tháng sau, Sự bị bắt trở lại. Đến chiều 3-6, Triệu Quân Sự tiếp tục trốn khỏi trại giam lần thứ 2. Được biết trước khi phạm tội, Sự thực hiện nghĩa vụ quân sự tại Sư Đoàn 3, Quân khu 1 với cấp bậc Binh nhì.