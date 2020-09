Sắp xử vụ trộm tôm tinh vi, táo bạo ở Cà Mau

Theo dự kiến, TAND huyện Đầm Dơi (Cà Mau) sẽ đưa vụ án trộm tôm xảy ra trên địa bàn ra xét xử vào sáng 28-9 tới tại trung tâm văn hóa huyện.

Đây là vụ án mà Pháp Luật TP.HCM từng có nhiều loạt bài phản ánh trước đây.

Trong số 19 bị cáo, 14 người bị truy tố về tội trộm cắp tài sản, năm người bị truy tố về tội không tố giác tội phạm.

Bị hại trong vụ án này là anh Lê Duy Châu (ngụ xã Tạ An Khương, huyện Đầm Dơi) được ba luật sư bảo vệ miễn phí.

Trong vụ án này, một số bị cáo diện hộ nghèo, cận nghèo được chỉ định luật sư bào chữa.



Một cảnh kéo trộm tôm của anh Châu cắt ra từ clip. Ảnh: TRẦN VŨ

Như Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, tình trạng thương lái bố trí vừa thu mua tôm vừa trộm cắp đã diễn ra nhiều năm qua, gây bức xúc dư luận địa phương.

Đến ngày 7-5, một nhóm thương lái đã đến mua tôm và tổ chức trộm cắp hàng tấn tôm của anh Châu.





19 người bị khởi tố, bắt giam trong vụ án trộm tôm tấn ở Đầm Dơi, Cà Mau Ảnh: CTV

Các camera an ninh của anh Châu đã ghi lại toàn bộ mánh khóe trộm cắp của nhóm này. Anh Châu báo công an và sau đó Công an huyện Đầm Dơi đã khởi tố vụ án trộm cấp, khởi tố bị can, bắt giam 19 người liên quan.

Cáo trạng của VKSND huyện Đầm Dơi thể hiện nhóm này đã mua của anh Châu 2,7 tấn tôm nhưng đã trộm của anh Châu thêm 2,6 tấn. Trong khi anh Châu bảo rằng số tôm bị nhóm này trộm cắp đến 5 tấn.

Sau khi vụ án xảy ra, hơn chục nông dân ở các huyện trong tỉnh Cà Mau đã có đơn tố giác cho rằng mình cũng bị thương lái tổ chức trộm tôm tấn như kiểu đã trộm ở đầm tôm anh Châu.