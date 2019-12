Tòa yêu cầu 2 công an làm tường trình

Không được ký vào biên bản sự việc? Bị cáo Đức cho rằng khi công an lập biên bản sự việc có mặt bị cáo nhưng công an không cho ký xác nhận vào biên bản. Theo tòa phúc thẩm vấn đề này chưa được cấp sơ thẩm làm rõ, bị cáo có mặt hay không, lý do tại sao không ký vào biên bản. Ngoài ra có ai khác tham gia chứng kiến việc lập biên bản sự việc vào ngày 9-5-2017 mà không tham gia ký biên bản hay không.