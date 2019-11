Vì chuyện rót bia, cựu cán bộ huyện gây án mạng

Ngày 5-11, thông tin từ VKSND tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị này đã ban hành cáo trạng truy tố đối với Nguyễn Minh Hải (cựu cán bộ phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Krông Ana, Đắk Lắk) về tội giết người.

Theo cáo trạng, tối 4-5, Hải cùng em rể là Nguyễn Văn Nhật và em họ là Nguyễn Quốc Hùng đến quán karaoke Thái Gia Hưng (số 170 Chu Văn An, tổ dân phố 1, thị trấn Buôn Trấp) để hát. Tại đây, Hải gặp anh Lê Xuân Sơn, Nguyễn Văn Thắng cùng một số bạn bè đang hát ở một phòng khác nên sang giao lưu.



Nguyễn Minh Hải tại cơ quan điều tra. Ảnh: T.X

Khi Hải vào phòng, anh Sơn nói với Hải là để gọi bạn lên phòng rót bia. Khoảng 15 phút sau, một cô gái mở cửa bước vào phòng. Thấy vậy, Hải dùng tay ra hiệu cho cô gái này đi ra, còn mình quay về phòng tiếp tục hát.

Sau đó, tại quầy tính tiền, Hải gặp lại anh Sơn. Do bực tức về việc Hải đuổi cô gái lúc nãy nên hai nhóm xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Thấy vậy, anh Nhật vào can ngăn thì bị anh Sơn đánh nhiều cái vào mặt. Anh Thắng cầm một miếng đá hoa cương đuổi đánh Hải thì được mọi người can ngăn nên Hải đi xe máy về.

Trên đường về, Hải dừng xe tại nhà một người mổ heo lấy hai con dao rồi quay lại quán karaoke tìm anh Sơn và anh Thắng. Tại đây, Hải thấy anh Sơn đang đứng trước sảnh quán thì cầm dao xông tới tấn công liên tiếp khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Gây án xong, Hải đã đến công an huyện Krông Ana đầu thú.