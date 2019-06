Vũ 'nhôm' cảm thán: 'Có ai đáng thương như bị cáo không!'

Trước tiên, Vũ "nhôm" cám ơn HĐXX đã cho phép bị cáo được trình bày, cám ơn đại diện VKSND Cấp cao tại Hà Nội chấp nhận phần kháng nghị đúng pháp luật của VKSND TP Hà Nội. Vũ "nhôm" cũng xin HĐXX cho mượn giấy, bút và xin có 5 phút ghi lại nội dung VKS vừa nhận định và sau đó sẽ tranh luận từng vấn đề một.

“Bị cáo bị tuyên phạm tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Bị cáo thấy không đúng. Bởi muốn lợi dụng chức vụ, quyền hạn, bị cáo ít ra phải có một quyền hạn gì”- Vũ "nhôm" nói.

Vũ "nhôm" cho rằng bị cáo được bổ nhiệm làm phó phòng tháng 5-2016, nhưng toàn bộ những hoạt động mua bán trước đó, bị cáo không có chức này. “Kể cả có chức này thì chức phó phòng có chức, quyền gì để lợi dụng? Bị cáo là phó phòng nhưng thực tế không có phòng làm việc, không có nhân viên cấp dưới. Bị cáo có chức vụ, quyền hạn gì đâu mà lợi dụng”- Vũ "nhôm" nói.

Chủ tọa ngắt lời, nhắc lại nhận định của VKS cho rằng bị cáo Vũ đã lợi dụng danh nghĩa tổ chức bình phong để trục lợi cá nhân và đề nghị bị cáo tranh luận về vấn đề này, không tranh luận về chức vụ phó phòng.

Vũ "nhôm" khẳng định mình sẽ nói thật vấn đề và bị cáo phạm tội tới đâu sẽ nhận tới đó.



Vũ "Nhôm" và các đồng phạm tại phiên toà sáng 12-6.

Tiếp đó, bị cáo trình bày hoàn cảnh ra đời của công ty Bắc Nam 79, gồm ba cổ đông góp vốn. “Hôm qua, HĐXX nói bị cáo chỉ trả lời đúng hay sai, không cho bị cáo được nhận định nên hôm nay bị cáo xin trình bày”- Vũ nói và khẳng định sự ra đời của công ty này hoàn toàn đúng.



Vũ thừa nhận việc chủ toạ cho rằng hai ông Phan Hữu Tuấn (Cục B61- bị cáo trong vụ án), Nguyễn Ngọc Hùng (tình báo viên Công an Đà Nẵng- PV) là sĩ quan lại tham gia góp vốn thành lập doanh nghiệp là không đúng. Tuy nhiên khi đó, hai người này lấy tên khác (Hoàng Hữu Thân, Nguyễn Quang Ngọc), là tình báo mật được đặc cách, nên việc thành lập đó hoàn toàn đúng quy định của Luật Doanh nghiệp.

Về vốn góp, trước khi thành lập, công ty này được B61 trực tiếp chỉ đạo, bị cáo Vũ góp 70%, B61 20%, Công an Đà Nẵng 10%. Bị cáo đề xuất nhiều lần với Tổng cục trưởng Tổng cục V Đặng Xuân Loan về việc góp vốn. Cuộc họp đó có cả Bách tham gia. Bị cáo đề nghị hai việc, trong đó khi khó khăn, bị cáo đề nghị xin vay tổng cục V để góp vốn.

“Bị cáo được trả lời Tổng cục V không tham gia góp vốn, cũng không cho vay, Tổng cục trưởng nói thôi em tự xoay sở, chủ động, tự quyết định và chịu trách nhiệm trước pháp luật. HĐXX thấy có hoàn cảnh nào ra đời đáng thương như bị cáo không? Nếu toàn bộ tiền đó là của Tổng cục V hay là tiền Bộ Công an cấp cho bị cáo thì bị cáo đã không phải suy nghĩ gì, nếu làm được thì bị cáo thắng, thua thì phải chịu toàn bộ trách nhiệm”- Vũ phân trần cho rằng làm gì cũng phải có lý do, hoàn cảnh.

“Bị cáo rất đau lòng vì có phiên tòa như hôm nay. Nhìn vào thì phức tạp, nhưng cho bị cáo trình bày từng vấn đề một thì không phải như nhận định của VKS. Hình ảnh bị cáo như là được anh Tuấn, Bách, Bộ Công an hỗ trợ đằng sau để bị cáo vi phạm pháp luật. Nhưng thực tế không phải như thế”- Vũ "nhôm" nói tiếp.

Theo Vũ "nhôm", khi công ty ra đời, toàn bộ vốn là của bị cáo và gia đình, Tổng Cục V không hỗ trợ. Đây là lý do vì sao bị cáo phải bán đất 129 Pasteur, chuyển đổi quyền sử dụng ở một số dự án khác 319 Lê Duẩn, An Đồn. Bị cáo hoàn toàn không lợi dụng danh nghĩa hai tổ chức bình phong.

Vũ "nhôm" khai bị cáo được ông Phan Hữu Tuấn giao phát triển hai tổ chức bình phong là Công ty Bắc Nam 79 và Nova Bắc Nam 79, khi kinh tế phát triển rồi thì Tổng cục V mới đặt con người, thiết bị. Nghiệp vụ của Tổng cục V là gì bị cáo không được biết. Bị cáo chỉ được giao tạo vỏ bọc là công ty bình phong, làm sao cho nó phát triển vươn tầm quốc tế.

“Bị cáo cũng không dám nói B61 có lợi dụng bị cáo không. Còn bị cáo không lợi dụng B61, văn bản của Bộ Công an, Tổng cục V để thâu tóm 7 dự án đất công sản có vị trí đắc địa tại TP. HCM và Đà Nẵng. Dùng từ “thâu tóm” rất đau xót cho bị cáo”- Vũ "nhôm" nói.

Chủ toạ yêu cầu Vũ "nhôm" trình bày rõ là bị cáo mua hay Công ty Bắc Nam 79 và Nova Bắc Nam 79 mua bán bất động sản?

Vũ "nhôm" khẳng định đây là việc việc mua bán giữa hai pháp nhân Bắc Nam 79 và Nova Bắc Nam 79 với Công ty khai thác cát, Công ty quản lý nhà... Các công ty này đều có chức năng mua bán bất động sản. Khi nào bị cáo mua bán không rõ nguồn gốc thì mới quy bị cáo thâu tóm. Chưa kể nếu sai thì phải xử lý pháp nhân, chứ không thể xử lý cá nhân ông Vũ.

Vũ tiếp tục khẳng định nếu làm sai, bị cáo sẽ nhận, nhưng đừng làm oan cho bị cáo.

Vũ sau đó trình bày chung 4 dự án ở Đà Nẵng. UBND Đà Nẵng có chủ trương bán, cho thuê đất có thời hạn và thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng. “Anh bán tôi mua, anh bán phương thức nào tôi mua phương thức đó. Nói thật rằng trong 6 văn bản của thượng tướng Trần Việt Tân ký không có câu từ nào yêu cầu UBND Đà Nẵng bán chỉ định, giảm giá cho Bắc Nam 79. Công văn chỉ là văn bản giới thiệu đây là tổ chức bình phong…”- vẫn lời Vũ "nhôm".

Chủ tọa nhiều lần nhắc Vũ không nói lan man. Vũ phân mua rằng, ngay cả việc đi xem đá banh cũng cần giấy giới thiệu để mua vé; đăng ký biển số xe cho đơn vị cũng cần giấy giới thiệu nhưng không có nghĩa là dùng nó để yêu cầu được biển số tứ quý…

Chủ toạ tiếp tục ngắt lời yêu cầu Vũ nói vào trọng tâm.

Theo Vũ "nhôm", việc quyết định bán hay không bán, giá thế nào là do bên bán quyết định (công ty quản lý nhà). “Người ta bán không qua đấu giá, không lẽ bị cáo yêu cầu ông phải bán đấu giá tôi mới mua? Như thế bên kia tưởng bị cáo bị điên. Bị cáo là bên mua thì chỉ có nghĩa vụ nộp đủ số tiền và đúng thời gian quy định, không thể quy kết cho bị cáo là gây thất thoát tiền. Dù số tiền thất thoát là 135 tỉ hay là 1.120 tỉ thì đều do bên bán phải chịu trách nhiệm, không thể quy trách nhiệm cho bên mua. Nếu thế vợ con bị cáo còn có thể kiện nếu ông không bán cho chồng tôi thì chồng tôi không phải vào tù, còn tôi không phải mất tiền. Đó là nỗi oan của bị cáo và điều đó hoàn toàn không đúng luật”- Vũ nói tiếp.

Vũ "nhôm" cũng cho rằng, việc quy kết cho bị cáo lợi dụng văn bản của Bộ Công an để được giảm giá đất. Điều này là oan cho bị cáo, oan cho lãnh đạo Bộ Công an. Việc giảm giá đất có quy chế, quyết định của UBND thành phố quy định (nộp trong vòng 60 ngày kể từ ngày ký quyết định được giảm 10%...), không ảnh hưởng gì tới văn bản của Bộ Công an. Đây là cơ chế đặc thù của UBND TP. Đà Nẵng. Những văn bản này Vũ cho rằng mình đều có chứng từ nộp cho Thư ký toà.

Vũ xin được uống nước. Chủ toạ nói bị cáo cứ bình tĩnh, trình bày rõ ràng nhưng yêu cầu không lặp lại.

Vũ trình bày tiếp lý do vì sao dự án 319 Lê Duẩn, đất công viên An Đồn đổi tên từ công ty Bắc Nam 79 sang cá nhân Vũ. Vũ cho rằng Công ty Bắc Nam 79 và ông Vũ thực chất là một. Công ty đó cũng toàn là tiền bị cáo đầu tư, bị cáo được quyền quyết định toàn bộ mọi hoạt động, tổ chức, nhân sự, tự chịu trách nhiệm.

Khi UBND TP. Đà Nẵng yêu cầu bị cáo nộp tiền, nếu bị cáo không nộp tiền đúng thời gian quy định thì quyết định giao đất đó bị huỷ. Đứng trước nguy cơ công ty Bắc Nam 79 không có tiền do đầu tư tràn lan, Công ty đã mượn tiền của ông Vũ. “Bị cáo nói thật với HĐXX, bị cáo phải lấy danh nghĩa cá nhân đi vay nóng bên ngoài, chứ nếu Công ty đứng ra vay thì lộ ra việc là tổ chức bình phong. Như thế bị cáo đã làm lợi cho công ty chứ không làm lợi cho cá nhân (được giảm 10% khi nộp trong thời hạn 60 ngày)”- Vũ nói và khẳng định, việc vay mượn giữa ông Vũ và Công ty Bắc Nam 79 được thể hiện rõ trong hợp đồng. Tuy nhiên, hồ sơ vụ án hoàn toàn không có những tài liệu này, chỉ có những chứng cứ bất lợi cho bị cáo.

Hợp đồng thể hiện rõ, quá trình vay mượn, ông Vũ chỉ được sử dụng mặt bằng kinh doanh tài sản (đất) chứ không được cầm cố, thế chấp, tự ý chuyển nhượng cho người khác. Khi nào công ty Bắc Nam 79 trả tiền cho ông Vũ thì ông Vũ phải chuyển đổi lại tên cho công ty.

“Bị cáo quý tổng cục V, thương ngành Công an mới làm vậy, có ai đi làm như bị cáo không?”- Vũ nói.

Về bất động sản ở 129 Pasteur, Vũ khai bị cáo có văn bản đồng ý của Thủ tướng đồng ý cho phép bán 129 Pasteur cho công ty Nova Bắc Nam 79, giao cho UBND TP HCM xác định giá. Bị cáo biết dự án 129 Pasteur được thẩm định giá 294 tỉ trước khi UBND TP HCM ra quyết định giá. “Làm kinh tế thì phải đi trước đón đầu, chứ đợi thủ tục của thành phố thì nhiêu khê lắm, phải chờ cả nửa năm thì lấy tiền đâu trả lãi ngân hàng. Việc hứa bán cho Peak View là tìm khách hàng trước”- Vũ "nhôm" nói và mong HĐXX, VKS xem xét có tình, có lý, đúng pháp luật.

Về dân sự, nếu tịch thu tiền, tài sản do thu lời bất chính, do phạm tội bị có thì bị cáo vui vẻ chấp nhận. Nhưng số tiền 280 tỉ là tiền của bị cáo, cổ đông bị cáo, là số tiền hợp pháp, có nguồn gốc. Việc TAND TP Hà Nội tuyên tịch thu số tiền này là không hợp pháp. Đây là bản án hoàn toán trái quy định của pháp luật. “Bị cáo khai đúng thì phiên toà trước nói bị cáo ngoan cố. Đây là tiền mồ hôi nước mắt, xương máu của bị cáo và gia đình”.

Vũ cũng cho rằng việc tuyên tịch thu lại 7 bất động sản là không đúng, đề nghị tuyên giao lại cho UBND TP Đà Nẵng và TP.HCM.

Vũ "nhôm" tiếp tục khẳng định việc gây thất thoát cho nhà nước là do bên bán. Cái sai là do bên bán chứ không phải do bên mua. Ông Vũ nói khá vòng vèo, khó hiểu, đại ý rằng sự việc đã xảy ra, bị cáo vẫn tha thiết, đồng ý chịu lỗ. Bị cáo xin tự nguyện nộp phần mà cơ quan tố tụng xác định (là thiệt hại), dù bị cáo cho rằng việc xác định này cũng không đúng pháp lệnh về hợp đồng kinh tế, vì bên bán không khởi kiện…

Chủ toạ ngắt lời cho rằng cơ quan điều tra đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án này và xem xét trách nhiệm của những cá nhân, tổ chức có liên quan. Ở phiên toà này chỉ xem xét việc mua bán này có hợp pháp hay không, chứ không phải việc bên bán có khởi kiện hay không.

Vũ "nhôm" tiếp tục lặp lại rằng bị cáo rất buồn, vì lẽ ra người phải ra toà cùng bị cáo hôm nay phải là Giám đốc Công ty khai thác cát, Giám đốc Công ty quản lý nhà, ông Chủ tịch, Phó Chủ tịch TP đã ký quyết định…