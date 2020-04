Vụ trưởng công an xã nhận 10 triệu: có để lọt tội?

Mới đây, VKSND Tối cao đã ra cáo trạng truy tố Nguyễn Văn Hưng, nguyên trưởng Công an xã Khánh An, huyện U Minh (Cà Mau), về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Cùng bị truy tố về tội danh trên còn có Phạm Văn Nguyễn, công an viên xã này.



Giữ quan điểm khởi tố ban đầu

Đồng thời với việc truy tố, VKSND Tối cao cũng đã có văn bản phản hồi với Ban Pháp chế HĐND tỉnh Cà Mau về những phản biện của cơ quan này trước đó cho rằng vụ này cơ quan tố tụng đã khởi tố nhầm người, lọt tội.

Hai bị can Hưng và Nguyễn bị truy tố theo khoản 1 Điều 355 BLHS 2015 (có mức hình phạt 1-6 năm tù).

Theo cáo trạng, vào ngày 23-5-2018, người dân báo thông tin một thanh niên tên T. dẫn bé gái C. chưa đủ 16 tuổi vào nhà trọ để “quan hệ”.

Quá trình xử lý tin báo tội phạm, ông Hưng biết rõ T. chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nhưng vẫn đặt vấn đề với cha ruột của T. để đưa cho mình 10 triệu đồng. Hưng là người gợi ý, ngã giá và chỉ đạo bị can Nguyễn nhận tiền. Từ đó, cáo trạng truy tố Hưng với vai trò chủ mưu, Nguyễn là người trực tiếp nhận 10 triệu đồng có vai trò đồng phạm...

Như Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, đây vụ án mà ngay từ giai đoạn điều tra đã có khiếu nại của người bị khởi tố và bị phản biện của cơ quan giám sát địa phương.

Cụ thể, hai bị can đã hai lần khiếu nại. HĐND tỉnh Cà Mau có văn bản giám sát nêu quan điểm có dấu hiệu khởi tố nhầm người, lọt tội. Hồ sơ vụ án từng bị trả để điều tra bổ sung hai lần và đã có ba kết luận điều tra. Tuy nhiên, đến nay VKSND Tối cao vẫn giữ quan điểm như đã khởi tố từ đầu và ra cáo trạng truy tố.



Bị can Nguyễn Văn Hưng. Ảnh: TRẦN VŨ

Điều tra viên không liên can

Trong công văn phản hồi cho Ban Pháp chế HĐND tỉnh Cà Mau, VKSND Tối cao nêu:

Sau khi biết được cán bộ Công an xã Khánh An nhận 10 triệu đồng từ người dân, lãnh đạo Công an huyện U Minh đã có các động thái xử lý. Từ đó, Công an tỉnh Cà Mau mới khởi tố vụ án nhận hối lộ vào ngày 20-3-2019. Sau đó, VKSND tỉnh chuyển vụ án đến CQĐT VKSND Tối cao và mấy tháng sau cơ quan này khởi tố tội danh mới.

Về nội dung nghi vấn điều tra viên Lê Thanh Tùng, thuộc Công an huyện U Minh là người đã nhận 10 triệu đồng nhưng không bị truy cứu, VKSND Tối cao cũng có lý giải. Cơ quan này cho rằng điều tra viên Tùng chỉ thừa nhận có gọi điện thoại cho bị can Hưng trong ngày xảy ra sự việc. Tuy nhiên, ông Tùng gọi để chỉ đạo giải quyết chứ không gọi để đòi tiền như Hưng khai.

Bản thân điều tra viên Tùng phủ nhận việc nhận 10 triệu đồng như bị can Nguyễn đã khai. Đồng thời, không có chứng cứ khác nên không có cơ sở nói ông Tùng đã nhận 10 triệu đồng trong vụ án.

Tuy nhiên, nội dung cáo trạng của VKSND Tối cao chưa làm sáng tỏ hoàn toàn tình tiết liên quan cái bọc màu đen.

Theo đó, bị can Nguyễn khai sau khi nhận 10 triệu đồng từ người dân, ông đã gói trong cái bọc màu đen và đem đến quán ăn Biển Tình, đưa hết cho ông Tùng trong nhà vệ sinh.

Bị can Hưng thì khai nhìn thấy Tùng và Nguyễn cùng vào nhà vệ sinh, khi ra trong túi quần của Tùng có bọc màu đen.

Ông Trịnh Văn Út, công an viên xã, khai thấy Nguyễn treo cái bọc đen trên xe máy của bị can nên hỏi và được Nguyễn bảo tiền trong đó. Đến quán Biển Tình, Út nhìn thấy Tùng cùng Nguyễn vào nhà vệ sinh một lúc. Khi ra, cái bọc đen đã ở trong túi của Tùng.

Trong cáo trạng, ông Tùng không có lý giải nào về cái bọc đen trong túi bị nhiều người nhìn thấy, chỉ phủ nhận việc nhận tiền.