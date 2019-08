Xử cựu trung tá công an nhận 1,6 tỉ lừa chạy việc

Ngày 2-8 TAND TP Cần Thơ tiếp tục xử sơ thẩm cựu công an Huỳnh Thanh Hoàng (45 tuổi) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau khi nghị án, HĐXX nhận định, số tiền bị cáo chiếm đoạt là lớn. Hành vi của bị cáo là xâm phạm quyền sở hữu về tài sản của người khác, gây ảnh hưởng uy tín ngành công an, gây mất an ninh trật tự nên cần xử phạt nghiêm khắc để răn đe và phòng ngừa chung.

Từ đó, tòa tuyên phạt bị cáo 13 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tòa buộc bị cáo bồi thường số tiền hơn 1,6 tỉ đồng và tịch thu sung công quỹ số tiền trên do giao dịch trái pháp luật.



Bị cáo Hoàng tại tòa ngày 2-8. Ảnh: NN

Theo cáo trạng, Hoàng có thời gian công tác trong ngành công an tỉnh Hậu Giang và TP Cần Thơ nhưng có quyết định cho xuất ngũ từ ngày 13-11-2015. Hoàng giới thiệu bản thân quen biết nhiều người giữ chức vụ cao trong ngành, có thể xin việc cho những người muốn vào biên chế và thi đậu vào Trường ĐH Cảnh sát nhân dân (CSND). Bị cáo cam kết nếu không thực hiện đúng lời hứa sẽ trả lại tiền.

Từ tháng 6-2015 đến tháng 8-2018 có tám người đưa tiền cho bị cáo để "chạy" cho người thân vào biên chế hoặc thi đậu vào Trường ĐH CSND. Khi nhận tiền của người bị hại, Hoàng không ghi biên nhận, nếu có ghi thì để là vay tiền. Cũng có trường hợp, Hoàng nhờ người bị hại chuyển tiền vào tài khoản của người khác.

Số tiền mỗi người bị hại đưa cho Hoàng là từ 60-400 triệu đồng. Tổng cộng, Hoàng chiếm đoạt của tám người bị hại số tiền 1,665 tỉ đồng. Tuy nhiên, Hoàng sử dụng số tiền trên để tiêu xài cá nhân mà không thực hiện lời hứa với các bị hại.

Tại tòa ngày 26-7, nhiều người bị hại cho biết vì tin tưởng Hoàng công tác trong ngành công an nên mới chạy tiền đưa cho bị cáo. Bị hại TTS kể biết mình muốn xin cho con vào ngành công an, một người quen đã giới thiệu với Hoàng. Bà S. sau đó đã đến tận nhà Hoàng để tìm hiểu xem bị cáo có phải là công an thật hay không. Khi tới nhà Hoàng, bà thấy có nhiều giấy khen mang tên bị cáo lúc còn công tác trong ngành nên đã tin tưởng giao 105 triệu đồng để "chạy việc" cho con.

Tại tòa, khi nghe vị thẩm phán hỏi, bị hại T. cho biết mục đích xin vào công an là muốn vô ngành phục vụ, có công việc và thu nhập ổn định. T. từng đi nghĩa vụ công an và được cho đi thi nhưng không đậu.