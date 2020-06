Xử vụ đánh bạc có tới 63 bị cáo ở Phú Yên

Chiều 9-6, sau năm ngày xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Phú Yên tuyên án đối với 63 bị cáo trong vụ án tổ chức đánh bạc, đánh bạc xảy ra tại thôn Chính Nghĩa, xã An Phú, TP Tuy Hòa (Phú Yên).



Vụ án tổ chức đánh bạc, đánh bạc có đến 63 bị cáo.

Theo bản án sơ thẩm, các bị cáo Bùi Văn Cần (ngụ thị xã Đông Hòa), Trần Thanh Hoài (ngụ huyện Tuy An) bị tuyên phạt mỗi người tám năm tù, Lê Minh Đức (ngụ TP Tuy Hòa), Lê Tấn Sang (ngụ xã An Phú) mỗi người bảy năm tù cùng về tội tổ chức đánh bạc.

26 bị cáo khác phạm tội tổ chức đánh bạc bị tòa tuyên phạt từ một năm sáu tháng tù đến năm năm sáu tháng tù.





Các bị cáo nghe tòa tuyên án.

Trong nhóm các bị cáo phạm tội đánh bạc, tòa tuyên phạt Lê Bình, Nguyễn Đình Diên (cùng ngụ TP Tuy Hòa) mỗi bị cáo năm năm tù.

23 bị cáo khác phạm tội đánh bạc bị phạt từ một năm sáu tháng tù đến hai năm tù.

Tám bị cáo bị phạt hai năm tù nhưng cho hưởng án treo. Ngoài ra, tòa còn tuyên phạt bổ sung đối với 63 bị cáo mỗi người 5 -40 triệu đồng.



Bản án sơ thẩm xác định từ ngày 6 đến ngày 26-11-2018, Bùi Văn Cần, Trần Thanh Hoài, Lê Minh Đức, Lê Tấn Sang cùng các bị cáo khác tổ chức sòng bạc trái phép bằng hình thức xóc đĩa tại thôn Chính Nghĩa cho nhiều người tham gia đánh bạc, thu lợi bất chính hơn 235 triệu đồng.

Để thu hút nhiều người từ nhiều nơi đến tham gia đánh bạc, Cần, Hoài trực tiếp điện thoại rủ đến sòng bạc do mình tổ chức để đánh bạc. Ngoài ra, Cần, Hoài tổ chức mạng lưới rủ rê, sử dụng ô tô chở người đến tham gia đánh bạc.



Các bị cáo nghe tòa tuyên án.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Phú Yên, Đức khai dùng tiền của Cần, Hoài mời nhiều cán bộ thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Phú Yên và Công an TP Tuy Hòa ăn nhậu, đưa tiền để không bắt sòng bạc do Cần, Hoài tổ chức.

Tuy nhiên, những cán bộ này chỉ thừa nhận Đức có gọi điện thoại nhiều lần, rủ đi ăn nhậu, uống cà phê nhưng với tính chất quan hệ xã hội. Khi điện thoại, ăn nhậu, họ không hề nghe Đức nhờ vả gì có liên quan đến sòng bạc.

Các cán bộ trên không biết Đức nhận tiền để lo bảo kê cho sòng bạc, không nhận tiền của Đức và thực tế sòng bạc đã bị bắt quả tang.

VKSND tỉnh Phú Yên cho rằng không đủ chứng cứ chứng minh những cán bộ trên đồng phạm với Đức thực hiện việc bảo kê cho sòng bạc.

Ngoài ra, Đức còn khai sau khi sòng bạc bị bắt, Đức có điện thoại nhờ một số cán bộ VKSND TP Tuy Hòa, Công an tỉnh Phú Yên không áp dụng biện pháp tạm giam đối với Hoài nhưng đều bị từ chối.