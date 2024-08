Phát hiện 2.800 chai bia Heineken, Corona không rõ nguồn gốc 26/08/2024 12:33

Ngày 26-8, Cục Quản lý thị trường tỉnh Phú Yên cho biết Đội Quản lý thị trường số 1 vừa phát hiện số lượng lớn bia không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp kèm theo.

Theo đó, ngày 25-8, Đội Quản lý thị trường số 1 phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Yên tiến hành dừng, khám xét ô tô khách biển số tỉnh Đồng Nai, do ông ĐĐT (ngụ tỉnh Đồng Nai) cầm lái trên Quốc lộ 1, hướng Bắc - Nam do có dấu hiệu nghi vấn.

Số chai bia Heineken và Corona bị tạm giữ. Ảnh: QLTT

Thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện trên ô tô khách có 2.200 chai bia Heineken và 600 chai bia hiệu Corona đều bằng tiếng nước ngoài. Tuy nhiên, tài xế T không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hợp pháp kèm theo, nhãn hàng hóa không đúng theo quy định của pháp luật.

Ông T cho biết nhận hàng qua đơn vị vận chuyển hàng hóa từ TP Đông Hà, tỉnh Quảng trị để vận chuyển vào tỉnh Bình Dương.

Đội Quản lý thị trường số 1 đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để xử lý theo quy định.